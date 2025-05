La NFL presenta el calendario internacional de la Temporada 2025

Tres meses y medio faltan para el inicio de la Temporada 2025 de la NFL. Sin embargo, 'los motores' ya calientan y poco a poco la liga ha revlado detalles del calendario.

Después de confirmar este lunes que el kickoff entre los Dallas Cowboys y los Philadelphia Eagles, se dio a conocer el calendario internacional de este año.

El kickoff será entre Dallas y Philadelphia | AP

Calendario internacional de la NFL

Mientras el kickoff es el jueves 4 de septiembre, el primer juego fuera de Estados Unidos será el viernes 5. El Corinthians Arena en Sao Paulo, recibirá a los Chargers contra rival por confirmar.

Tras eso, habrá seis compromisos en el extranjero. El primero en Dublín, entre los Minnesota Vikings ante los Pittsburgh Steelers el domingo 28 de septiembre.

Los Jaguars son uno de los equipos con juego internacional | AP

En octubre habrá tres juegos en Londres: el domingo 5 Vikings vs los Cleveland Browns; el domingo 12 los Denver Broncos vs los New York Jets, y el domingo 19 Los Angeles Rams vs los Jacksonville Jaguars.

A estos juegos se suma el de los Atlanta Falcons vs Indianápolis Colts en Berlin el domingo 9 de noviembre, para cerrar con el partido entre Washington Commanders y Miami Dolphins en Madrid el domingo 16.

Los Jets jugarán en Londres | AP

Calendario completo se publica este miércoles

Aunque la NFL ha dado algunos adelantos sobre lo que se espera para la Temporada 2025, el calendario completo se dará a conocer este miércoles 14 de mayo.

Así será el calendario internacional de la NFL | X: @NFL