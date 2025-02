Show de medio tiempo de Kendrick Lamar es considerado "el peor", según aficionados

Luego de su presentación en el show de medio tiempo, Kendrick Lamar fue criticado en redes sociales y algunos lo señalaron como "aburrido" o "el peor" y argumentan que no estuvo a la altura de espectáculos como los de años anteriores.

Crtíticas a Kendrick Lamar

El medio tiempo del Super Bowl es uno de los momentos más esperados, pues es cuando el público se reúne para ver la presentación de sus artistas favoritos. En comentarios de redes sociales, Alberto RS comentó: "Lo mejor fue cuando se acabó". Mantonio Gonzalezorz, expresó que fue "el peor de la historia, desangelado, sin chiste, sin parte emocionante del show".

La actuación de Kendrick Lamar

Kendrick Lamar subió al escenario del Super Bowl LIX en el Caesar Superdome a cantar sus recientes éxitos de GNX, su último álbum. Además, finalizó con una mezcla de 'Not Like Us' y 'TV Off', la primera de ellas dedicada al rapero canadiense, Drake, con quien tuvo diferencias.

No obstante, algunos seguidores defendieron al show, como Mac Rhodes, quien comentó: "Estuvo chido a mí sí me gustó", "Se quejan del medio tiempo por el cantante que pusieron, pero están dirigidos a la audiencia de Estados Unidos. Kendrick Lamar es ampliamente considerado como uno de los mejores de su generación", escribió AS Magno.

Lamar ganó cinco premios Grammy recientemente, gracias a su canción 'Not Like Us', con ellos ya suma 22 de 51 nominaciones de 2014 a 2025. El rapero no estuvo solo durante el show, sino que SZA lo acompañó en el escenario.

