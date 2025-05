Los Ravens llegan a una extensión de contrato con el corredor Derrick Henry

El acuerdo asciende a 30 millones de dólares (25 millones garantizados), según una persona con conocimiento del contrato, que habló bajo condición de anonimato con The Associated Press debido a que los términos no se han anunciado.

Henry como mejor jugador de la temporada en los FedEx Ground|X:@KingHenry_2

Henry fue una incorporación destacada para los Ravens la temporada pasada, corriendo para 1,921 yardas y 16 Touchdowns , formando una dupla devastadora con el mariscal de campo Lamar Jackson , quien también es una importante amenaza terrestre.Esa fue la primera temporada de un contrato de dos años que alcanzaba los 20 millones de dólares, pero ahora Baltimore ha logrado un nuevo acuerdo que se extiende hasta la temporada 2026.



BALTIMORE SE ARMAN PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA

Los Ravens no tenían muchas posibles bajas de las que preocuparse en la agencia libre esta temporada, especialmente después de que recontrataran al tackle Ronnie Stanley. Ahora pueden planificar contar con Henry, de 31 años, por dos temporadas más.

La pregunta ahora es si Baltimore puede llegar a un acuerdo de extensión con Jackson, a quien le quedan tres años de contrato actual, y potencialmente obtener cierta flexibilidad en el límite salarial.

Derrick Henry en el PROBOWL|X:@KingHenry_2

