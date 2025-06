Pittsburgh Steelers adquieren al esquinero All-Pro, Jalen Ramsey, de los Miami Dolphins

Los Miami Dolphins enviarán al cornerback All-Pro Jalen Ramsey, al ala cerrada Pro Bowl Jonnu Smith y una selección de séptima ronda del Draft de 2027 a los Pittsburgh Steelers a cambio del safety All-Pro Minkah Fitzpatrick y una selección de quinta ronda del Draft de 2027.

Ramsey anunció el intercambio el lunes en una publicación en su cuenta X. Tanto su representación como los Dolphins, donde pasó las últimas dos temporadas, habían acordado mutuamente a principios de este año separarse.

Fue el propio Ramsey el que anunció su llegada a Steelers | CAPTURA

Dolphins y Ramsey separaron sus caminos

Ni Ramsey ni los Dolphins dieron detalles sobre qué salió mal. El gerente general de los Dolphins, Chris Grier, declaró en abril que Ramsey no solicitó un intercambio ni más dinero, pero tras semanas de conversaciones con sus representantes, ambas partes acordaron que lo mejor sería seguir adelante.

Una persona familiarizada con el intercambio confirmó que los Dolphins obtendrán a Fitzpatrick, quien regresa al equipo que lo seleccionó en el puesto 11 en general en 2018. Estaba disgustado con su papel en Miami y solicitó un intercambio antes de ser enviado a los Steelers en 2019.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que los equipos no han hecho un anuncio oficial. Los términos ya están acordados y están pendientes de los exámenes físicos.

Los detalles del acuerdo por Ramsey no se han hecho públicos | X: @jalenramsey

Smith no llegó a un acuerdo con los Dolphins

En cuanto a Smith, tuvo uno de los mejores años de su carrera en su única temporada en Miami después de firmar un contrato de dos años como agente libre antes de la temporada 2024.

El veterano ala cerrada esperaba que su mejor temporada de 884 yardas y 8 touchdowns pudiera llevar a un aumento salarial con los Dolphins, con quienes prefería quedarse.

En lugar de ello, se reunirá con Arthur Smith, actualmente coordinador ofensivo de Pittsburgh, con quien estuvo en Tennessee y Atlanta. Smith recibirá una extensión de contrato de un año por 12 millones de dólares, confirmó el agente Drew Rosenhaus.

El All-Pro tuvo apenas dos intercepciones la temporada pasada | X: @jalenramsey