Alex Smith: Fue anunciado como nuevo analista especial de NFL para ESPN

Alex Smith anunció su retiro de la NFL después de 16 años de carrera al final de la pasada temporada luego de haber sufrido una escalofriante lesión en la pierna que incluso puso en peligro su vida. Sin embargo, parece ser que el exmariscal no estará muy separado de los emparrillados, pues formará parte de la barra de analistas para la cadena ESPN.

"Cuando anuncié mi retiro en abril, sabía que me alejaba del campo de juego, pero no me alejaba del juego. Esta oportunidad con ESPN me rodea de nuevos compañeros y brinda un desafío nuevo al tiempo que mi familia y yo comenzamos la siguiente fase de nuestra vida. Estaré contribuyendo a la cobertura de ESPN en un número de modos esta temporada, continuando la relación con el juego que yo, como tantos otros, amo", dijo el antinguo líder del Washington Football Team en un comunicado.

De acuerdo a la cadena, Smith formará parte de programas como SportsCenter, Monday Night Countdown y "Sunday NFL Countdown, además de la cobertura delSuper Bowl LVI y el NFL Draft del 2022.

El exquarterback sufrió una fractura en la tibia y peroné durante un partido con Washington ante Houston Texans en el 2018, pero la operación se complicó después de que se infectara. Después de dos años y 17 operaciones, volvió en octubre del 2020 ante Los Angeles Rams y disputó ocho partidos en su última temporada completando 168 pases para mil 582 yardas y touchdowns.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NFL: DUEÑOS DE BUFFALO BILLS PODRÍAN MUDAR AL EQUIPO A AUSTIN, TEXAS