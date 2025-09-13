La Semana 2 de la NFL trae uno de los duelos más atractivos de la temporada: Philadelphia Eagles visitará a Kansas City Chiefs en un choque que revive lo ocurrido en el Super Bowl LIX. Aunque no se trata de una revancha oficial, los de Andy Reid llegan con la necesidad de revancha moral tras lo sucedido en febrero.

Chiefs arrancó con derrota la temporada | AP

Kansas City inició la campaña con dudas, cayendo en Brasil ante Los Angeles Chargers, y busca evitar un arranque de 0-2, algo que jamás ha sucedido desde que Patrick Mahomes tomó las riendas como quarterback titular. La presión es máxima en Arrowhead.

Del otro lado, Philadelphia arrancó con paso firme al vencer a los Cowboys en un duelo divisional, reafirmando su condición de actual campeón y uno de los grandes candidatos para levantar de nuevo el Vince Lombardi. Con Jalen Hurts liderando, los Eagles quieren demostrar que siguen siendo el mejor equipo de la liga.

Eagles, vigente campeón de la NFL | AP

A pesar de que el duelo no fue colocado en 'Prime Time' por la NFL, este apunta a ser el duelo más atractivo de la Semana 2 inclusive por encima de los duelos en horario estelar.

Debut de los Chiefs en casa esta temporada | AP

¿Cuándo y dónde ver Philadelphia Eagles vs Kansas City Chiefs?