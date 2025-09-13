NFL 2025: ¿cuándo y dónde ver New York Giants vs Dallas Cowboys?

La Semana 1 de la NFL dejó grandes emociones, pero también mostró a los equipos que pueden competir esta Temporada 2025. Dallas Cowboys perdió ante Philadelphia Eagles, pero dejó un buen sabor de boca; mientras que los New York Giants volvieron a dejar muchas dudas.

Brian Schottenheimer tuvo su primer partido al frente con los Vaqueros de Dallas, en un duelo que se definió en la última serie ofensiva. El conjunto de la Estrella Solitaria se mantuvo siempre en el partido, pero un balón suelto en el tercer cuarto, y los pases que CeeDee Lamb dejó caer, condenaron el destino del Equipo de América.

Por su parte, los Gigantes tuvieron el debut de Russell Wilson, quien volvió a mostrar que no es el mismo que en Seattle Seahawks. El mariscal de campo mostró una nula movilidad, y aunque la defensiva del equipo de la gran manzana intentó tenerlos en el partido, no fue suficiente.

Dallas Cowboys | AP

Resultados del año pasado

En la temporada pasada, los Vaqueros ganaron los dos partidos. En el primero de esos juegos, Dak Prescott tuvo una gran actuación con dos pases de anotación y más de 200 yardas, mientras que el quarterback de los Gigantes era Daniel Jones.

Ya en el segundo partido, los Cowboys se volvieron a imponer, aunque con dos hombres diferentes como protagonistas. Cooper Rush fue el mariscal de campo de la Estrella Solitaria, por la lesión de Dak, mientras que del lado del equipo de la Gran Manzana lo fue Drew Lock.

New York Giants | AP

¿Cuándo y dónde ver New York Giants vs Dallas Cowboys?