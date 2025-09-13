NFL 2025: ¿cuándo y dónde ver New York Giants vs Dallas Cowboys?

El Este de la Nacional tendrá otro juego divisional apenas en su segunda semana

NFL 2025: ¿cuándo y dónde ver New York Giants vs Dallas Cowboys?
NFL 2025: ¿cuándo y dónde ver New York Giants vs Dallas Cowboys? | RÉCORD
Emiliano Arias Pacheco
13 de Septiembre de 2025

La Semana 1 de la NFL dejó grandes emociones, pero también mostró a los equipos que pueden competir esta Temporada 2025. Dallas Cowboys perdió ante Philadelphia Eagles, pero dejó un buen sabor de boca; mientras que los New York Giants volvieron a dejar muchas dudas.

Brian Schottenheimer tuvo su primer partido al frente con los Vaqueros de Dallas, en un duelo que se definió en la última serie ofensiva. El conjunto de la Estrella Solitaria se mantuvo siempre en el partido, pero un balón suelto en el tercer cuarto, y los pases que CeeDee Lamb dejó caer, condenaron el destino del Equipo de América.

Por su parte, los Gigantes tuvieron el debut de Russell Wilson, quien volvió a mostrar que no es el mismo que en Seattle Seahawks. El mariscal de campo mostró una nula movilidad, y aunque la defensiva del equipo de la gran manzana intentó tenerlos en el partido, no fue suficiente.

Dallas Cowboys | AP
Dallas Cowboys | AP

Resultados del año pasado

En la temporada pasada, los Vaqueros ganaron los dos partidos. En el primero de esos juegos, Dak Prescott tuvo una gran actuación con dos pases de anotación y más de 200 yardas, mientras que el quarterback de los Gigantes era Daniel Jones.

Ya en el segundo partido, los Cowboys se volvieron a imponer, aunque con dos hombres diferentes como protagonistas. Cooper Rush fue el mariscal de campo de la Estrella Solitaria, por la lesión de Dak, mientras que del lado del equipo de la Gran Manzana lo fue Drew Lock.

New York Giants | AP
New York Giants | AP

¿Cuándo y dónde ver New York Giants vs Dallas Cowboys?

  • Fecha: Domingo 14 de septiembre
  • Horario: 11:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Lugar: AT&T Stadium, Arlington, Texas, EE.UU.
  • Transmisión: FoxSports y DAZN

TE PUEDE INTERESAR

Packers aplastan a los Commanders en el Thursday Night Football

Redskins | 11/09/2025

Packers aplastan a los Commanders en el Thursday Night Football
Pelea en el SoFi Stadium

Rams | 11/09/2025

¡Lamentable! Aficionados de los Rams y los Texas protagonizan pelea
¡Malas noticias para 49ers! Brock Purdy se perderá al menos dos partidos por lesión

49ers | 11/09/2025

¡Malas noticias para 49ers! Brock Purdy se perderá al menos dos partidos por lesión
Te recomendamos
Commanders: Wise se perderá resto de temporada por cuádriceps y Ekeler tendría rotura de Aquiles
NFL
Dallas Cowboys

LO ÚLTIMO

 