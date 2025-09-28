Philadelphia Eagles vs Tampa Bay Buccaneers EN VIVO NFL Semana 4

El Raymond James Stadium es testigo de un partidazo entre Eagles y Buccaneers. Filadelfia busca mantener el paso ganador y Tampa Bay quiere confirmar que es contendiente en la NFC.

La gran noticia para los Eagles es que Lane Johnson entrenó con normalidad tras salir tocado el domingo pasado. Con él, Jalen Hurts tiene la protección que necesita para ejecutar sus jugadas y ser la pieza clave en ofensiva.

En Tampa, la preocupación pasa por las lesión de Mike Evans, quien será baja por varias semanas. Si bien es cierto todo apunta a que Chris Godwin tendrá acción por primera vez en la campaña, y Emeka Egbuka ha tenido un gran arranque, Baker Mayfield no contará con su receptor favorito.

La defensa de los Bucs se ha mostrado sólida, especialmente contra la carrera. El reto será contener a Hurts y Saquon Barkley, dos elementos que pueden hacer mucho daño.

Del otro lado, Filadelfia buscará imponer su poder en las trincheras. Su línea ofensiva es de las mejores de la liga, y si logran dominar, el partido puede inclinarse rápido a su favor.

Ambos equipos llegan al encuentro con una marca de 3-0.

4to cuarto | 31-20 | Regresa la ofensiva de Tampa, comienza el duelo contra la defensa de Philadelphia y el tiempo. (03:04).

4to cuarto | 31-20 | Las Águilas abren el último episodio del gran duelo entre los invictos. (01:00)

3er cuarto | 31-20 | Es valido el punto extra de Chase McLaughlin y concluye el tercer episodio.

3er cuarto | 31-19 | ¡Touchdown Tampa! Los Bucaneros reaccionan casi de inmediato y un pase perfecto de Baker Mayfield, encuentra a Bucky Irving, para levantar el animo del estadio. (12:32)

3er cuarto | 31-13 | Es valido el punto extra de Elliott.

3er cuarto | 30-13 | ¡Touchdown Eagles! Una vez más, Philadelphia se impone en la zona roja y tras un gran engaño, Saquon Barkley anota su primera del juego. (11:46).

3er cuarto | 24-13 | La patada de McLaughlin es valida y llega el punto extra.

3er cuarto | 24-12 | ¡Touchdown Tampa! El novato Emeka Egbuka recibe su primer balón del juego y acerca a los Bucaneros. (06:51)

3er cuarto | 24-6 | Nueva oportunidad para Jalen Hurts de ampliar la ventaja. (06:03)

3er cuarto | 24-6 | Termina la primera serie ofensiva de Tampa en el segundo tiempo. (05:04)

3er cuarto | 24-6 | Patada de regreso para los Bucaneros, da inicio la serie ofensiva de Baker Mayfield. (02:53)

3er cuarto | 24-6 | Las Águilas reciben el balón para dar inició a la segunda mitad del encuentro. (01:00)

¡Segundo Tiempo!

2do cuarto | 24-6 | Gol de campo extraordinario de McLaughlin para Tampa y así recortan la distancia al final del primer tiempo. (14:52)

2do cuarto | 24-3 | Patada de tres puntos de Elliot y Philadelpha amplia su ventaja. (14:02)

2do cuarto | 21-3 | ¡Comienza la pausa de los dos minutos! las Águilas están cerca de la zona de anotación.

2do cuarto | 21-3 | Nueva serie ofensiva para Philadelphia para cerrar el segundo episodio.

2do cuarto | 21-3 | Tampa Bay cerca pero continua sin ser contundente. (11:09).

2do cuarto | 21-3 | La patada de Elliott es correcta.

2do cuarto | 20-3 | ¡Touchdown Eagles! Misma jugada de Hurts y Goedert en la zona roja. (09:08)

DALLAS (Goedert) TOUCHDOWN AGAIN

2do cuarto | 14-3 | Las Águilas llegan a la yarda 30 gracias a una recepción de Dallas Goedert (06:06)

2do cuarto | 14-3 | Tamba patea y vuelven a dejar escapar una oportunidad a a la ofensiva. (05:36)

2do cuarto | 14-3 | Regreso para los Bucaneros, Baker Mayfield hace su aparición en el segundo cuarto. (04:17)

2do cuarto | 14-3 | Patada de Tampa y arranca el segundo cuarto con la serie ofensiva de Philadelphia desde la yarda 30. (01:00)

1er cuarto | 14-3 | Chase McLaughlin anota su patada y los Bucaneros rompen el cero para finalizar el primer cuarto. (15:00).

1er cuarto | 14-0 | La presión de Philadelphia sobre Mayfield funciona y Tampa se ve obligado a patear desde la yarda 42. (14:36).

1er cuarto | 14-0 | 30 yardas de castigo contra Philadelphia y Tampa ya esta en zona de puntos. (11:10).

1er cuarto | 14-0 | Nueva oportunidad a la ofensiva para Tampa Bay.

1er cuarto | 14-0 | Jake Elliott hace valido el punto extra.

1er cuarto | 13-0 | ¡Touchdown Eagles! Hurts suleta el balón para Dallas Goedert y lega la segunda anotación del juego. (07:09).

We like to switch it up sometimes



¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/k0RDXSqpds — Philadelphia Eagles (@Eagles) September 28, 2025

1er cuarto | 7-0 | Jalen Hurts corres hasta la zona de gol y esta cerca la anotación de las Águilas. (06:48)

1er cuarto | 7-0 | Nada para Tampa. Toca el turno de Jalen Hurts para buscar su primera anotación en serie ofensiva del juego. (06:20).

1er cuarto | 7-0 | Segunda oportunidad para Baker Mayfield y Tampa.

1er cuarto | 7-0 | La patada es valida y hay unto extra para Philadelphia. (03:26).

1er cuarto | 6-0 | Dixon falla en la patada de despeje y las Águilas roban el ovoide para anotar el primer ¡Touchdown! (03:06).

We enjoy a good block to touchdown special teams play

1er cuarto | 0-0 | Termina la primera serie ofensiva de Tampa.

1er cuarto | 0-0 | ¡Comienzan las acciones en la casa de los Bucaneros. La primera serie ofensiva es para el equipo local.

¡El GOAT esta en casa!

Tom Brady hace su aparición en el Raymond James y ya charla con el equipo de Tampa.

¡Ya calientan los protagonistas de esta tarde!

¡Buenos días, amigos de RÉCORD! Bienvenidos a la narración minuto a minuto del partido entre las Águilas y los Bucaneros, desde el Raymond James Stadium de Florida.