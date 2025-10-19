LA Rams vs Jacksonville Jaguars: ¿Dónde ver el juego de la Semana 7 de la NFL?

La Semana 7 de la NFL comenzó el jueves 16 de octubre con la victoria de los Bengals de Joe Flacco sobre los Steelers de Aaron Rodgers; sin embargo, la habitual jornada dominical comenzará muy temprano ya que los Rams y los Jaguars visitan Londres para jugar su séptimo partido de la campaña en el Estadio de Wembley.

El ganador podrá mantener su inercia positiva dentro de la estadística, mientras que el perdedor no logrará mantenerse en buenos puestos de competencia de cara a las siguientes jornadas del campeonato.

Afición de Jacksonville en Londres | AP

¿Cómo llegan los equipos al partido en suelo londinense?

Los Rams llegan con una racha de 4-2, siendo de momento el tercer lugar del Oeste de la Conferencia Nacional. Su partido de la Semana 6 fue una victoria 17-3 ante los Ravens, que cuentan con la ausencia de Lamar Jackson; previo a eso, los de Los Angeles perdieron su partido de la quinta semana 26-23 en contra de los 49ers de San Francisco.

Jaguars tiene la misma suma de partidos ganados y perdidos, con la diferencia de que su último partido fue una derrota en contra de los Seahawks 20-12, pero antes de eso, habían obtenido una victoria 31-28 ante los Kansas City Chiefs en uno de los mejores enfrentamientos de la Semana 5.

Stafford buscará encabezar una victoria en Wembley | AP

El partido tendrá lugar en el Estadio de Wembley, siendo otra de las sedes de partidos internacionales de la temporada después de abrir con Brasil, pasar por Irlanda y ahora estar a punto de jugar en Inglaterra, donde también jugaron los Broncos y los Jets en la apertura del domingo de la sexta semana con victoria 13-11 para los de Denver.

¿Dónde ver el duelo inaugural del séptimo domingo de NFL?

Fecha : Domingo 19 de octubre

: Domingo 19 de octubre Sede : Wembley Stadium

: Wembley Stadium Horario : 7:30 AM (tiempo del centro de México)

: 7:30 AM (tiempo del centro de México) Dónde ver: DAZN (NFL Game Pass)

Entrenamiento de Jaguars en tierras londinenses | AP

Sean McVay en declaraciones previas al juego | AP