Washington Commanders vs Dallas Cowboys EN VIVO NFL Semana 7

Bienvenidos, amigos de RÉCORD

1Q | Commanders 8-10 Cowboys: Brandon Aubrey anota el primero gol de campo de 47 yardas en el partido.

1Q | Commanders 8-7 Cowboys: ¡Touchdown Washington! Zach Ertz completamente solo recibe el balón y toman la ventaja en el partido. Washington falla la conversión.

Daniels finds his guy Ertz for the lead



WASvsDAL on FOX/FOX One

1Q | Commanders 2-7 Cowboys: Zona roja para Washington. Gran conexión entre Jayden Daniels y Chris Moore.

1Q | Commanders 2-7 Cowboys: ¡Safety! La defensiva de Washington detiene a Williams y logran sus primeros dos puntos del partido. Balón para los Commanders.

1Q | Commanders 0-7 Cowboys: Tres jugadas y Washington despeja. Los exRedskins encierran a Dallas en su yarda 1.

1Q | Commanders 0-7 Cowboys: ¡Touchdown de Dallas! Javonte Williams recorre tres yardas y entra a las diagonales. El extra es bueno para la Estrella Solitaria.

Javonte Williams finds pay dirt!



WASvsDAL on FOX/FOX One

1Q | Commanders 0-0 Cowboys: Zona roja para Dallas y primera y gol para el Equipo de América

1Q | Commanders 0-0 Cowboys: Dallas consigue el primer primera y diez del partido, con la conexión Dak y CeeDee Lamb.

Commanders - Cowboys: Inicia el partido. Primera posesión para Dallas.

14:00: El Gigante de Cristal de Jerry Jones está listo para el duelo entre uno de los duelos divisionales con mayor sabor de la NFL. El viejo enfrentamiento entre Vaqueros y Pieles Rojas marcará el regreso de CeeDee Lamb, mientras que los Commanders no contarán con Deebo Samuel.

La Semana 7 de la NFL trae un enfrentamiento divisional crucial: los Dallas Cowboys reciben a los Washington Commanders. Ambos equipos llegan con la imperiosa necesidad de ganar para impulsar sus aspiraciones de postemporada. Los Cowboys, tras una temporada de altibajos e incertidumbre por la salida de Micah Parsons, y tras una sorpresiva derrota ante Panthers, necesitan la victoria para ascender al segundo puesto de la NFC Este.

Los Washington Commanders mantienen un récord de 3-3, luchando a pesar de las lesiones. Aunque Jayden Daniels regresó a la ofensiva, el equipo enfrenta serias limitaciones de personal. No contarán con Terry McLaurin, y la participación de Deebo Samuel es una gran duda, mermando significativamente su poder ofensivo.

Este partido es un termómetro para las aspiraciones de ambos. Para Dallas, es la oportunidad de encontrar consistencia y silenciar las críticas. El triunfo es vital para consolidar su posición en la división.

Para Washington, es una prueba de fuego para su resiliencia. Un triunfo sería una declaración de que pueden competir incluso con bajas importantes. Este duelo directo definirá el pulso de la NFC Este.