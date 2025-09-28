Minnesota Vikings vs Pittsburgh Steelers EN VIVO NFL Semana 4

La NFL viaja hasta Dublín y Croke Park será escenario de un duelo inédito: Vikings contra Steelers. Un choque que no solo es atractivo por la rivalidad, sino por la necesidad de ambos equipos de afirmarse en la temporada.

Minnesota llega con bajas importantes, pues JJ McCarthy aún está lesionado y se suma Andrew Van Ginkel, una pieza fundamental de la defensiva, lo que podría darle aire al ataque de Pittsburgh.

Pittsburgh, en cambio, no tendrá ninguna ausencia de consideración y partirán como ligeros favoritos para llevarse la victoria.

Las dos franquicias iniciaron la campaña con marca de 2-1, aunque sus desempeños colectivos no han terminado por convencer.

El ambiente en Irlanda promete ser espectacular, con miles de fanáticos locales disfrutando de la experiencia de la NFL. Y aunque sea campo neutral, la presión de los aficionados pesará en los momentos calientes.

