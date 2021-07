Juan Celaya sobre Yahel Castillo: "Ya está grande y a lo mejor se retira"

México estuvo cerca de colgarse otra medalla, la pareja conformada por el experimentado Yahel Castillo y el joven Juan Celaya, disputó la Final de clavados sincronizados varonil en trampolín de tres metros en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"No sé, creo que Yahel ya está grande y a lo mejor se retira", comentó Juan Celaya a Marca Claro en la zona mixta de Tokio 2020, tras salir con el cuarto lugar junto a su compañero.

Yahel Castillo aspiraba a lo que sería su primera y última medalla olímpica, debido a su edad, ya no le será posible al clavadista de 34 años poder asistir a los próximos Juegos.

Existe un descontento sobre las calificaciones obtenidas por parte del conjunto mexicano, el clavadista Juan Celaya de 22 años, no dudó en romper el silencio, aseguró que la dupla merecía mejores calificaciones.

"No he visto las repeticiones, pero sentí que fueron mucho mejores clavados respecto a las calificaciones, aunque sabemos que este es un deporte de apreciación. Hay cosas que uno puede controlar y otras que no, como la decisión de los jueces", argumentó.

"Estoy contento porque ya tenemos pase a la Serie Mundial del próximo año, soy cuarto lugar en mis primeros Juegos y no estoy satisfecho. Sí siento que nos castigaron", sentenció Celaya para Marca Claro.

Se esperaba obtener una reacción por parte de Yahel Castillo pero según el medio, el clavadista tapatío se negó.

