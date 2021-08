Paola Morán: 'No vamos a pasear y no somos mediocres; vamos a competir'

Han sido unos malos Juegos Olímpicos para la delegación mexicana en cuanto a la cosecha de medallas olímpicas se refiere, pero aun así la actuación ha sido buena por la cantidad de cuartos lugares que se han tenido y buenos resultados en general.

Aun así, las críticas no se han hecho esperar en contra de los atletas mexicanos al no haber obtenido preseas, pero Paola Morán, quien fue eliminada en la Semifinal de los 400 metros planos, salió a la defensa de todos con un mensaje directo hacía los retractores.

“Para todas esas personas que comentan ‘nomas van a pasear’ o cosas por el estilo, no! ¿Han ganado algún premio estatal, regional, mundial o se han esforzado por lo menos para hacerlo? Si son de aquellos que nunca se han esforzado para alcanzar la excelencia en su trabajo, salón, lo que sea que hagan, entonces no tienen la idea de lo que están hablando.

"Imaginen perseguir esa excelencia, pero ahora a nivel mundial. No, no vamos a pasear, no, no somos mediocres, vamos a competir, a buscar medallas, por muchas razones no se logra, pero les aseguro que todos los mexicanos representando al país buscamos estar en el podio y morimos en la raya", escribió Morán en sus redes sociales.

La atleta mexicana explotó luego de todos los comentarios negativos que ha recibido, pero por algún motivo borró el mensaje de sus redes sociales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHAVA SOBRINO SOBRE SU SALIDA DE MÉXICO: 'NO NOS VAMOS PORQUE QUEREMOS'