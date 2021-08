Tokio 2020: Rut Castillo, primera mexicana en gimnasia rítmica, terminó en el lugar 22

Rut Castillo se convirtió en la primera mexicana en competir en la gimnasia rítmica en los Juegos Olímpicos y este viernes hizo su debut en Tokio 2020, donde tuvo una buena participación aunque no logró avanzar a la Final, pues su puntuación de 82.750 no le bastó para meterse entre las 10 mejores, terminando en lugar 22 de 26.

En su primer ronda acumuló un total de 22.700 con pelota al son de 'Love on the brain'; en la segunda, sumó 22.350 con el aro al ritmo de 'Never give up', terminando en la posición 19 con un total de 45.050 unidades.

¡UNA JOYA! ¡BIEN LA MEXICANA! Al ritmo de "El Triste", canción escrita por Roberto Cantoral, @rutcastillog presentó su tercera rutina del día (cinta), y se llevó el aplauso de los mexicanos

#VamosConTokyo

EN VIVO: https://t.co/KXwhRsbEQk pic.twitter.com/aHdUg91wJc — MARCA Claro (@MarcaClaro) August 6, 2021

Para las rotaciones 3 obtuvo un puntaje de 16.200 con su rutina con cinta al compás de la canción "El Triste" de Roberto Cantoral, y que se hizo famosa por José José. Fue la tercera ejecución de Castillo dentro de la competencia y que seguramente erizó la piel de muchos mexicanos a miles de kilómetros de distancia.

Castillo finalizó con maniobras de clavas para 21.500 unidades pese a un error en la conclusión de sus pasos. 82.750 fue su registro al final de la competencia dominada por rusas y bulgaras.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NURIA DIOSDADO TRAS TOKIO 2020: 'ME TOMARÉ UN REPOSO Y LUEGO DECIDIRÉ MI FUTURO'