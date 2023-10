Alexa Moreno tras clasificar a París 2024: 'Logré el objetivo que tenía en mente y lo hice bien'

Alexa Moreno lo consiguió, clasificó a los Juegos Olímpicos de París 2024, y la mexicana, previo a su competición donde logró su boleto a las próximas olimpiadas, la gimnasta mexicana habló lo que significaba estar en el Mundial de Bélgica, sobre todo en un All Around.

“Se siente genial (competir en Bélgica), el año pasado tenía dudas: ‘¿debería estar ahí (en el Mundial)? ¿debería intentarlo?, y si no puedo’, pero estar aquí es fenomenal para mí. Creo que logré el objetivo que tenía en mente y lo hice muy bien”, expresó la mexicana en entrevista con Heath Thorpe.

Moreno también habló sobre el grupo que ha creado con sus compañeros y con sus entrenadores. “Es un equipo fuerte, es muy satisfactorio estar con ellos, es otra cosa, creo que nunca he tenido un equipo que funcione tan bien juntos, tenemos una dinámica bastante buena, y es increíble la idea de estar, de volver a competir en una etapa tan grande”, reveló.

Además, Alexa Moreno recalcó que México busca hacer historia en gimnasia, pues quiere estar en unos juegos olímpicos con delegación de esta disciplina completa. “Sé vamos a hacer historia, y estar en Juegos Olímpicos es genial, pero estar sola ahí no es genial, así que tener un equipo allí y disfrutar, compartir ese momento será otra cosa”.

Finalmente, Alexa Moreno confesó que tratará de dar la sorpresa en el 2024 con un doble giro en su presentación, pues en este año no se sintió confiada. “Lo he entrenado, hace como tres meses lo empecé, pero no estaba tan segura de que lo hiciera aún en competición, pero el siguiente año lo haré, estoy segura de eso, creo que puedo hacerlo”.

