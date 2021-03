Carlos Alcaraz: 'No me gusta que me comparen con Nadal, estoy enfocado en mí'

Si la mirada es el espejo del alma, la de Carlos Alcaraz es sabia y hace que sus escasos 17 años con 10 meses y 10 días no sean otra cosa que una ironía. Mientras a esa edad la mayoría de los jóvenes se divierten en fiestas y no tienen otra responsabilidad que cumplir con buenas notas en el colegio, sobre el murciano recae el inevitable peso de tener que lidiar con las fastidiosas comparaciones con Rafael Nadal y —sobre todo— hacer valer la marejada de expectativas que lo rondan.

Pero Alcaraz Garfia ni se inmuta. Porque la madurez adquirida conforme notó la evolución de su inefable talento le ha ayudado a sostenerse a pesar de las tempestades y a no claudicar por más que la presión provocada por la obsesión de algunos de mirar en él el reflejo del manacorí.

“La verdad es que ya mi círculo, mi entorno, ya sabe que no me gusta que me comparen con Nadal y no me lo dicen tampoco. Yo no miro a la prensa, no suelo mirar mucho los titulares y bueno, intento mantenerme un tanto al margen de la prensa, de todo lo que dicen del nuevo Nadal, de las comparaciones con Nadal. Intento mantenerme al margen y bueno, cuando alguien de mi entorno cercano lo ve tampoco me lo dice, así que no lo presto mucha atención, intento enfocarme en mí, en mi entrenamiento, en mi camino y de momento creo que estoy haciendo las cosas bien”, dice Alcaraz en entrevista con RÉCORD.

Su rostro es aún el de un niño, pero ese menor de edad que bien podría pasar inadvertido en una escuela preparatoria, se transforma de manera bestial en la pista, al grado de competir de tú a tú con jugadores 10 años mayores que él. Y es ahí donde radica su felicidad, en sujetar su raqueta con la mano derecha —a diferencia del zurdo ‘Matador’— y soñar en erigirse como la gran figura que promete ser con su nombre propio, un anhelo tanto distinto al de cualquier joven de su edad que solo espera alcanzar la mayoría de edad para tener acceso a los centros nocturnos.

“De momento no le he prestado mucha atención a eso, sí que es verdad que de vez en cuando pues tú tienes tus amigos que son más mayores, los ves ir a algún bar y tú no puedes entrar por la edad. La verdad que es un poco frustrante, pero bueno, ya en un par de meses cumplo 18 y ya podré sacar también el carnet de conducir que estoy en ello y bueno, sí que es verdad que el tenis no es lo mismo, tú puedes competir, ganar dinero siendo menor de 18 y bueno, de momento lo estoy llevando bien”, comenta.

El nacido en El Palmar el 5 de mayo de 2003 recibió un wild card para jugar el Abierto Mexicano de Tenis. Una apuesta del torneo con miras al futuro tal y como ocurrió precisamente con Nadal en 2005. El murciano debutará contra otro joven un tanto más grande que él como es Alexander Zverev, que marcará el primer juego ante un Top 10 de su corta trayectoria.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: STEFANOS TSITSIPAS: 'MÉXICO ES DONDE TODO EMPEZÓ PARA MÍ'