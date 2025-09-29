Comité Paralímpico Internacional levanta suspensiones a los Comités Paralímpicos de Rusia y Bielorrusia

La Asamblea General del Comité Paralímpico Internacional, tomó la decisión de levantar las suspensiones parciales que pesaban sobre los Comités Paralímpicos Nacionales de Rusia y Bielorrusia desde 2023. Con este fallo, ambos países recuperan la totalidad de sus derechos y privilegios como miembros del organismo rector del movimiento paralímpico.

En el caso de Rusia, el Comité Paralímpico Nacional (CPN) había sido suspendido parcialmente en 2023 por incumplir obligaciones constitucionales como miembro del IPC. Sin embargo, tras la reciente votación, la sanción queda sin efecto y la organización vuelve a integrarse plenamente en la estructura internacional.

“El CPN de Rusia recupera ahora todos los derechos y privilegios de su membresía en el IPC, de conformidad con la Constitución del IPC. El IPC colaborará con el Comité Paralímpico Nacional de Rusia para poner en marcha las medidas prácticas necesarias para ello tan pronto como sea razonablemente posible”, detalló el comunicado oficial.

Se llevó a cabo la asamblea general | X

Votaron a favor

La decisión se tomó tras un proceso de votación en el que participaron Comités Paralímpicos Nacionales, Federaciones Internacionales y Organizaciones Internacionales de Deporte para Personas con Discapacidad. En primera instancia, los miembros rechazaron la moción de suspender totalmente al Comité Paralímpico de Rusia, con 111 votos en contra, 55 a favor y 11 abstenciones.

Posteriormente, también se rechazó la propuesta de mantener una suspensión parcial, con 91 votos en contra, 77 a favor y 8 abstenciones. Para que alguna de estas medidas prosperara, era necesaria una mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los votos emitidos.

En el caso de Bielorrusia, la Asamblea General siguió la misma línea y rechazó las mociones de suspensión total (119 en contra, 48 a favor y 9 abstenciones) y parcial (103 en contra, 63 a favor y 10 abstenciones). Con ello, el Comité Paralímpico Nacional de Bielorrusia también mantiene todos los derechos dentro del IPC.

Votaron para revertir la suspensión | X

¿Habrá más suspensiones?

Este anuncio se da en un contexto internacional marcado por tensiones políticas y deportivas. Paralelamente, un grupo de deportistas de diversas disciplinas como futbol, críquet y boxeo lanzó un comunicado en el que solicita la exclusión de Israel de competencias internacionales, en particular de los torneos organizados por la UEFA. La presión surge después de que el diario The Times informara que el organismo rector del futbol europeo analiza esa posibilidad, aunque hasta el momento ha decidido postergar cualquier resolución.

Con esta resolución, el IPC envía un mensaje claro sobre el rumbo de su política interna, priorizando la reintegración de sus miembros, aunque el debate sobre la influencia de los contextos políticos en el deporte internacional continúa abierto, como lo demuestra la presión actual sobre la UEFA en relación con Israel.

Se evalúa más suspensiones | AP