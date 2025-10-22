¡Correrá en casa! Confirman participación de Isaac del Toro en el Campeonato Nacional

El ciclista mexicano cerrará una histórica temporada en Ensenada, Baja California este fin de semana

Ana Patricia Spíndola Andrade
22 de Octubre de 2025

La histórica temporada de Isaac del Toro este 2025 tendrá una pausa especial en México. El ciclista de Baja California regresará a su natal Ensenada para competir en el Campeonato Nacional de ciclismo de ruta

Tras el Giro de Veneto, no estaba definido qué vendría para Del Toro, que el fin de semana participó en la primera edición del Andorra Cycling Masters 2025. Ahora se confirmó su participación en el Campeonato Nacional. 

La información la confirmó la Unión Ciclista de México (UCIMEX) y el equipo de Del Toro, UAE Team Emirates, tras evaluar la carga de trabajo del mexicano, quien ya estuvo entrenando en Ensenada. Será el regreso de esta competencia después de cuatro años de ausencia. 

¿Cuándo es y cómo se corre el Campeonato Nacional de ciclismo de ruta?

El Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta no se realizaba desde 2021 y en esta edición, los ciclistas recorrerán los paisajes costeros de Ensenada. El evento cuenta con el aval de la Unión Cilcista Internacional (UCI) y el respaldo de la UCIMEX, además de que tiene apoyo de Conade

La competencia está programada para correrrse del 23 al 25 de octubre, en las categorías juveniles, Sub-23 y elite. Según los reportes, Del Toro competirá en la prueba contrarreloj individual de 16 kilómetros este jueves 23 y el sábado 25 estará en la prueba de ruta de 160 kilómetros.

El ciclista de 21 años buscará así otro triunfo en un año memorable con 16 victorias, de las cuales siete fueron en Italia. De hecho, el mexicano ganó relevancia internacional tras liderar por un par de etapas el Giro de Italia

¿Cuáles son las victorias de Isaac del Toro en 2025?

  1. Milano - Torino
  2. Etapa 17 del Giro de Italia: San Michele all’Adige / Bormio  
  3. Etapa 2 Tour de Austria: Bischofshofen ›  St. Johann Alpendorf  
  4. Etapa 3 Tour de Austria: Salzburg/Hellbrunn ›  Salzburg/Gaisberg  
  5. Etapa 4 Tour de Austria: Innsbruck  ›  Kühtai
  6. Tour de Austria
  7. Clássica Terres de l’Ebre
  8. Circuito de Getxo - Memorial Hermanos Otxoa
  9. Vuelta a Burgos
  10. GP Industria & Artigianato
  11. Giro de la Toscana
  12. Gran Premio città di Peccioli - Coppa Sabatini
  13. Trofeo Matteotti
  14. Giro dell’Emilia
  15. Gran Piemonte
  16. Giro del Veneto
