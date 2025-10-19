Daniil Medvédev derrota a Corentin Moutet y rompe sequía de 29 meses sin título

No hay mal que dure 100 años y Daniil Medvédev logró romper una sequía de más de dos años sin un título profesional. El ruso se coronó en la Gran Final del ATP 250 de Almaty y logró su título número 21 en su carrera como singlista, después de que logró derrotar al francés Corentin Moutet.

En las más de dos horas y media de partido, el ruso logró su victoria en dos sets (7-5, 4-6 y 6-3). El actualmente número 14 del mundo -aunque en su momento llegó a ser el número uno- tuvo una gran actuación, pese a los errores no forzados que cometió en los primeros dos sets.

"No estaba muy contento con cómo había jugado en algunos momentos, pero ganar es increíble. En los puntos más importantes jugué bien", reconoció el ruso después del partido en el país de Kazajistán.

¿Cuándo fue la última victoria de Medvédev?

El ruso firmó su trofeo número 21 tras los 29 meses de ausencia de alguna victoria de tal magnitud. El último triunfo del ruso fue en el Masters 1000 de Roma, en el que es su único triunfo sobre arcilla de Daniil.

Con su triunfo sobre el francés, Medvédev buscará regresar al Top 10 del Ranking ATP, algo que no suena descabellado. El ruso está a tan solo 370 unidades del número 10, quien es Holger Rune. Sin embargo, el danés confirmó que no competirá en los próximos meses debido a una lesión, por lo que Daniil buscará escalar y regresar.

¿Qué sigue para Daniil Medvédev?

El próximo destino del ruso será en la Ciudad de la Luz. Daniil Medvédev buscará tener una gran actuación en el Masters 1000 de París. Después del último Masters 1000 de la temporada, el año de Daniil llegará a su fin.

"Continúa mi divertida historia de 21 títulos en 21 ciudades diferentes", sentenció el ruso después de su última gran victoria.

