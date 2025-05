Daniel Suárez listo para la NASCAR CUP Series en México: “Les voy a dar en la ma… a todos”

Faltan 37 días para que la NASCAR Cup Series aterrice en México, pero la velocidad ya comienza a sentirse con el estreno de la segunda temporada de NASCAR: A Toda Velocidad en Netflix, donde el piloto tricolor Daniel Suárez se convierte en uno de los protagonistas.

Daniel Suárez, piloto mexicano de NASCAR

Este miércoles 7 de mayo, el regiomontano de Trackhouse visitó tierras aztecas para presenciar el estreno del primer episodio de la nueva temporada de la serie que retrata la emoción y los desafíos de la categoría de stock cars más importante del mundo.

En este capítulo se revelan los pilotos que protagonizan la segunda entrega, entre ellos los campeones Joey Logano, Ryan Blaney y el propio Daniel Suárez, quien representa con orgullo al automovilismo mexicano.

“Le comentaba a Julia (su esposa) que ya estoy listo para empezar a trabajar y darles en su ‘mais’ a todos. Me dejó bien prendido”, comentó Suárez en exclusiva para RÉCORD.

Daniel Suárez correrá en México

El episodio, titulado “La unión hace la fuerza”, hace un breve repaso por la historia de Suárez, incluyendo detalles de su vida personal como su matrimonio con Julia Piquet, hija del legendario Nelson Piquet, y revive el emocionante momento de su primera victoria en la NASCAR Cup Series, en una final de fotografía en Atlanta.

Más allá de la serie, Daniel también habló sobre la emoción que le genera correr en México del 13 al 15 de junio, y confesó que la carrera comienza a sentirse “real”, ahora que ya ha iniciado las prácticas en el simulador sobre el trazado del Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Ayer fue mi primera vez en el simulador entrenando para la Ciudad de México junto con mi equipo, y sinceramente eso me puso una sonrisa de lado a lado porque ya empieza la preparación. Como saben, no es un secreto: esta carrera es muy importante para mí. No es una de las más importantes de mi carrera… es la más importante”, concluyó con emoción.

