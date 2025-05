Diana Flores impulsa el futuro del flag football en México con clínica para jóvenes atletas

Desde que la Selección Mexicana de Flag Football conquistó el oro en los World Games de Birmingham 2022, el deporte ha despertado el interés de miles de niñas y niños en México. Inspiradas por aquella histórica actuación, muchas jóvenes encontraron en el flag football una nueva ilusión.

Y al frente de este movimiento está Diana Flores, mariscal de campo de aquella selección campeona, quien se ha convertido en una figura clave dentro y fuera del campo para el desarrollo de este deporte.

Diana fue la mariscal de campo en aquella consecución de oro en 2022 | @dianaflres33

Compromiso total de Flores

Este sábado 17 de mayo, Diana reafirmó su compromiso con el futuro del flag football al encabezar la segunda edición del Campamento UA Next, una clínica de alto nivel organizada en colaboración con Under Armour. El evento reunió a 130 niñas de entre 15 y 19 años, quienes vivieron una experiencia única enfocada en el crecimiento deportivo y personal.

Las participantes mejoraron su técnica individual, desarrollaron habilidades específicas del flag football y reforzaron valores fundamentales como el liderazgo, el trabajo en equipo y la perseverancia. Todo ello, guiadas por entrenadores especializados, entre ellos figuras de talla internacional como Pepper Johnson, campeón del Super Bowl, y Phoebe Schecter, seleccionada nacional de Gran Bretaña.

Flores fue parte de la trayectoria de la llama olímpica para 2024 | @dianaflres33

Palabras de la mariscal de campo

Más allá del entrenamiento, el campamento tuvo un enfoque integral. Se abordaron temas clave como el compañerismo y la importancia de rodearse de personas que impulsen el desarrollo personal y deportivo. Durante el evento, Diana Flores compartió un emotivo mensaje con las asistentes:

“Quiero agradecerles a ustedes por no dejar de luchar, por no dejar de pelear, porque este es un camino que nunca termina, nunca vas a dejar de aprender. Es un camino de crecer constantemente, es un camino de rodearte de las personas correctas que te llenen de motivación, de ilusión, que te apoyen en la conocimiento. Y espero que más allá de todo el conocimiento que hoy puedan absorber de cada uno de los coaches, que se lleven una comunidad, sabiendo que no están en este lugar solas y que ustedes al final del día son el futuro no solo en el deporte de nuestro país, de seguir haciendo a México una potencia del mundo como lo es hasta ahora, sino que son el futuro de este deporte en el mundo”, señaló Flores.

La jugadora de Borregas del TEC vistiendo los colores de México | @dianaflres33

Al finalizar la clínica se realizaron algunos encuentros de flag football del cual se eligieron a dos MVP's y una jugadora más, Renata Beltrán de 16 años, quién ganó el viaje para participar en el All American Flag Football en Orlando, Florida.

