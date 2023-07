Carlos Alcaraz le quitó el invicto a Novak Djokovic en Wimbledon. El español se llevó el tercer Grand Slam del año ante Nole, quien con todo respeto halagó y reconoció la actuación de Alcaraz durante este juego definitivo.

"Ha mostrado su calidad a la hora de cerrar el partido. Enhorabuena. Es una victoria increíble y cómo se ha adaptado a esta superficie, lo que hizo en Queen’s. Enhorabuena también a su equipo, a Juanki, gran trabajo", comentó Djokovic.

Nole también se dijo sorprendido de la adaptación de Alcaraz en hierba. El serbio señaló que no se esperaba el rendimiento mostrado por Carlos durante este torneo, pues no había mostrado su mejor nivel en esta superficie.

"En tierra, no me sorprende porque creció ahí. Su juego es obviamente adecuado y desarrollado para tierra y probablemente pistas duras más lentas. Pero sí, en hierba debo decir que me sorprendió. Nos sorprendió a todos lo rápido que se adaptó al césped este año. No ha tenido demasiadas victorias en los últimos dos años que jugó. Obviamente, él viene de la arcilla, teniendo el tipo de estilo que tiene", continuó Djokovic.

Por último, Novak volvió a elogiar a Carlos Alcaraz y dijo que actualmente, el español es el mejor tenista del mundo.

"No esperaba que jugara tan bien este año sobre hierba, pero ha demostrado que es el mejor jugador del mundo, sin duda. Está jugando un tenis fantástico en diferentes superficies y merece estar donde está”, sentenció Djokovic.

