Escudería Telmex: Rodrigo Rejón, segundo lugar en Campeonato Nascar Peak México Series

El piloto mexicano Rodrigo Rejón, de la Escudería Telmex, se adjudicó el segundo lugar en la quinta fecha del “Campeonato Nascar Peak México Series”, dentro de la Categoría Challenge, que se llevó a cabo en el Super Óvalo Potosino en San Luis Potosí.

Después de un retraso por las lluvias provocadas por el huracán “Grace”, que obligaron a que ni siquiera pudieran entrenar previo a la competencia, Rodrigo hizo un gran papel al remontar posiciónes que perdió después de un contacto que tuvo con otro automovil, su habilidad y extraordinario temple lo tuvieron muy cerca del primer lugar.

“El coche llegó así como venía del taller, llegamos a ciegas a la carrera. Fue cerca de hora y media de competencia, casi completamos 200 vueltas. Con este resultado logramos remontár posiciones, ya vamos tercero general de la tabla, y me siento feliz por esto”.

Desde un inicio, la competencia se veía hecha para que Rodrigo Rejón lograra el primer lugar, sin embargo, un incidente lo obligó a retomar hasta la última posición, pero la tenacidad de este joven piloto, fue la clave para regresar con tanta determinación que estuvo a punto de lograr coronarse en lo más alto del podium.

“Toda la competencia veníamos en el cuarto gneral y primero de la categoría, y casi al final de la carrera, bajándome al carril de adentro choqué con el que venía en quinto lugar, me trompeó, de milagro nadie me chocó. Me fui a último lugar. En la última bandera amarilla, en el overtime, del sitio 13 logré lelgar en segundo lugar. Hubo bastantes choques, logré esquivar bastantes autos”, comenta Rodrigo en su camino de regreso a la Ciudad de México .

Con este resultado, cumple su objetivo que es estar dentro del Top 3 de la competencia, asegurando el tercer lugar en su categoría. La próxima fecha se llevará a cabo el 5 de septiembre en el Autódromo Ecocentro de Querétaro, la pista ideal para que Rejón vuelva a pelear por seguir escalando posiciones.

