¿Final? No para él: Novak Djokovic busca su Grand Slam número 25 en el templo del tenis

El tenis no puede ser igual si no se habla de Novak Djokovic, el hombre que cambió y revolucionó el deporte blanco. Ahora, el tiempo no pasa en vano, por lo que un 'último baile' está más cerca que nunca, sin embargo, 'Nole' no piensa en eso y como un verdadero ganador busca su Grand Slam número 25.

En conferencia de prensa previo al inicio de las acciones en el templo del tenis, Wimbledon, Djokovic habló sobre el retiro, el cual no ve cercano. "Si es mi último baile, no lo sé, como en Roland Garros o lo que juegue después. He jugado partidos en los últimos tiempos al más alto nivel. Eso me da motivación para seguir".

'Nole' busca igualar a Roger Federer como el máximo ganador histórico de Grand Slams, por lo que hacerlo desde el césped sería especial para el hijo pródigo de Belgrado. El balcánico ya conoce a su primer rival en Wimbledon, que es el número 40 del ranking ATP, Alexandre Muller.

Djokovic, actualmente, es el número seis del mundo, por lo que buscará hacer valer la lógica ante el tenista francés. En caso de avanzar de ronda, tendría un hipotético duelo en la antesala de la final ante el hombre que lo eliminó de Roland Garros, Jannik Sinner.

Rumores de mudanza

En los últimos días, el rumor sobre una mudanza de Novak a Grecia creció de forma exponencial, sin embargo, el balcánico lo descartó. Actualmente, el tenista de Belgrado vive en una lujosa casa en Marbella.

"Fui con mi mujer porque hacía muchos años que no iba a Grecia. Vi al primer ministro y a otra gente que conocía, pero fueron más unas vacaciones para nosotros. He visto los rumores, pero no, de momento no (mudarse a Grecia), pero quién sabe en el futuro, podría pasar", sentenció.

