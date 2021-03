Gerardo López se despidió del Abierto Mexicano de Tenis tras caer ante Dominik Koepfer

Gerardo López Villaseñor cerró los ojos y se secó el sudor de la cara tan pronto el alemán Dominik Koepfer consiguió su duodécimo game para ganar el partido. Después de su histórica actuación en la serie de Copa Davis en Sofía, Bulgaria, el mexicano no pudo mantener su inercia positiva en las pistas y cayó eliminado en la primera ronda del Abierto Mexicano de Tenis.

“Así es el tenis. Te da semana de gran felicidad y una como ésta donde no encontré al Jerry de esos días. Estoy un poco sacado de onda, por no lograr encontrar mi juego, y la verdad Koepfer es un jugador complicado que no me dejó jugar a mi forma. Todo cambia muy rápido de una semana a otra”, comentó al final de partido.

Una hora con 6 minutos le bastó al germano número 71 del mundo para imponerse en sets corridos por 6-4 y 6-2 ante el nacido en Puerto Vallarta número 563 del escalafón de la ATP, quien no pudo aprovechar el envión anímico que representó jugar con el público local apoyándolo, y por el contrario, se le notó el nerviosismo en los primeros minutos del encuentro.

“Tuve un inicio bastante lento, eso fue clave en el tercer set. Unos errores muy básicos que no los puedo cometer ante un Top 100. En el segundo no tuve oportunidades, no saqué nada bien y ya fue complicado. El nivel cambia y debo jugar ante este tipo de jugadores lo máximo posible. Falta seguirme fogueando”, dijo tras la derrota.

De hecho, Jerry perdió el saque apenas en el primer game del partido. Un quiebre del jalisciense en el octavo game para poner el juego 4-4 le devolvió la confianza, pero en el siguiente juego se complicó y otorgó dos bolas de quiebre al alemán, que no desaprovechó y le devolvió el quiebre para amarrar su victoria en la primera manga.

Ya en el segundo set, Koepfer abrumó al mexicano con un juego de línea a línea del que no pudo escapar López Villaseñor. Con la derrota de Jerry, se prolongó la ‘maldición’ en el Puerto de Acapulco, donde desde 2011 un mexicano no logra un solo triunfo en el certamen, cuando lo logró Santiago González tras vencer a su compatriota Daniel Garza y avanzar a segunda ronda donde lo echó David Ferrer.

El alemán tuvo un 80% de efectividad en sus puntos ganados en el primer servicio y concretó cuatro aces para consolidar su triunfo. Ahora enfrentará al ganador del duelo entre Tommy Paul y Milos Raonic en la segunda ronda de este ATP 500.

“Necesitamos jugar a este nivel cada semana, entrar con este tipo de jugadores, acostumbrarnos a su velocidad e intensidad, me preparé lo mejor posible. Al final uno se va acostumbrando y si tienes potencial, tu nivel subirá. Para mí sería constantemente compitiendo y jugando con ese tipo de jugadores”, puntualizó.

