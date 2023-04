Hans Hach Verdugo pide valorar: "Hay tenis en México, que no se nos olvide"

En México estamos tan ávidos de tener a un tenista singlista entre los mejores 100 del mundo que a veces se pierde de vista lo que están haciendo los doblistas, quienes en lo que va del año, suman cinco finales entre ATP y WTA.

Hans Hach Verdugo desconoce a ciencia cierta la razón de por qué el proceso se ha detenido en cuanto a los singles, pero pide que se reconozca el trabajo y las distinciones que han logrado tenistas como él, Santiago González o Giuliana Olmos.

“No estamos mal en el tenis en México, tenemos un doblista que ganó un ATP 1000. Hay tenis en México, que no se nos olvide eso, también hay que celebrar eso en vez de estar soñando con un singlista, hay doblistas en México de primer nivel”, destacó el sinaloense.

Santiago González junto al francés France Édouard Roger-Vasselin ganó el Masters 1000 de Miami. El mismo 'Santi' se coronó en febrero en Marsella. En damas todavía no ha llegado un título en lo que va del año, pero Fernanda Contreras y Giuliana Olmos ya disputaron finales.

“Miguel Ángeles Reyes-Varela es 60 del mundo, yo ahora soy 126, pero estuve 60 el año pasado, tenemos a Giuliana Olmos que es Top 20 en dobles. Que no haya un singlista es otra cosa, hay jugadores profesionales de tenis en México y hay que aprovechar eso. Hay que aprovechar que tenemos jugadores de dobles en México. Por qué no sacamos más jugadores de dobles, por qué no celebramos eso y lo usamos como motivación. Tenemos jugadores de tenis en los Grand Slams, unos cuatro o cinco siempre están”, expuso.

En lo que va del año, Hach Verdugo ha llegado a dos finales del Challender Tour, en Nonthaburi donde cayó en y en Cleveland donde salió airoso y esos son los resultados que se deberían de festejar al igual que lo que han conseguido sus colegas en damas y caballeros.

“Hay que celebrar lo que tenemos, se vale soñar en singles y lo estamos intentando y lo vamos a intentar, pero hay que cambiar esa vibra en el tenis mexicano, hay que ser positivos. En singles hay que seguir trabajando, pero en dobles podemos usar esa motivación, esas ganas, esa positividad para impulsar a más jóvenes”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CDMX SE PREPARA PARA EL MEXICO CITY OPEN, EL TORNEO DE TENIS CAPITALINO