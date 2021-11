Juegos Panamericanos Jr: Paloma García conquistó el bronce en taekwondo

La taekwondoín mexicana Paloma García conquistó la medalla de bronce en la categoría más de 67 kilogramos en los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021.

García Moctezuma, de 17 años de edad, subió al podio del Coliseo de Hockey Miguel Calero tras imponerse en el combate de Repechaje por 39-20 a la cubana Senia Aguilar.

“La verdad estoy muy emocionada, yo iba por la de oro y nos quedamos con el bronce. Ni modo, vamos a seguir trabajando y mi meta son los Juegos Panamericanos de Chile (2023).

“La verdad nos cambió muchísimo a todas, fue una experiencia demasiado nueva, afectó en todos estos aspectos y estoy muy contenta de haber venido. Detrás de esta medalla hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero faltó”, platicó Paloma en entrevista con RÉCORD.

La queretana avanzó bye la primera ronda y perdió la Semifinal ante la argentina Gianella Evolo con pizarra de 11-19.

“Faltó entrenar más, entrar más concentrada al área, me impactó mucho el escenario, de verdad espero que no me vuelva a pasar. No es lo mismo haber regresado de representar a México en potro país, Holanda, que fue una competencia súper diferente a venir aquí con los seleccionado, tu presentación, solo dos área, la única en tu peso, es mucho y tengo que trabajar mentalmente”, reconoció.

Recientemente Paloma ganó la medalla de plata en el Dutch Open Taekwondo Championship 2021, realizado en Eindhoven, Holanda, y en 2019 se coronó en la Copa Presidente en Las Vegas.

“Mi meta es poder superar a María del Rosario Espinoza, triple medallista olímpica. Es algo muy grande decirlo pero primero vamos por los Juegos Olímpicos París 2024”, expuso.

