Luis Pérez inspiró a Dwayne 'The Rock' Johnson con su título en la XFL

Luis Pérez, el lanzallamas mexicoamericano de los Arlington Renegades, reveló que Dwayne Johnson, mejor conocido como La Roca, le dijo en la celebración del campeonato de la XFL que su historia lo inspiro.

En entrevista con ESPN, el mariscal se refirió a este momento como uno de los mejores en su carrera.

"Fue un momento muy bonito, toda mi familia estaba viendo y The Rock me dio la mano, me dio unos consejos y me dijo que mi historia lo inspiró. Cuando The Rock dice algo así, te pones a pensar cómo es en un momento surrealista", expresó.

Johnson es, junto con su socia, Dany García, y la firma de inversiones RedBird Capital, propietario de la XFL, liga profesional de futbol americano alterna a la NFL que en el 2023 se tuvo su relanzamiento.

Sobre coronarse campeón de la XFL y ser nombrado como el Jugador Más Valioso en el Juego de Campeonato, Luis señaló que fue una increíble experiencia y espera que su ejemplo pueda ayudar a los niños mexicanos que desean jugar a nivel profesional.

"Es un momento que nunca en la vida voy a olvidar. Poder estar ahí con mi familia, tenía como 40 familiares ahí en el juego y poder estar ahí y ganar también el MVP fue algo muy bonito. Estoy en una posición muy bonita porque puedo ser un ídolo de muchos niños mexicanos que dicen, 'Oye, si Luis Pérez puede, ¿por qué yo no puedo?'. A todos los niños, no paren su sueño y que una persona no diga que no pueden, porque tú puedes lo que tú deseas", dijo el pasador.

Texas A&M-Commerce legend and 2017 Harlon Hill Award winner Luis Perez puts the Arlington Renegades and Bob Stoops up 6-0 in the XFL Championship. pic.twitter.com/fdbiq5Axlj — RedditCFB (@RedditCFB) May 14, 2023

Por último, Luis Pérez habló sobre su futuro y reveló que existen posibilidades de que pueda incorporarse a un equipo de la NFL.

"Ahorita estoy hablando con mi agente, estoy viendo unas opciones en la NFL y ojalá que se haga algo", indicó el quarterback.

