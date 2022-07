Roger Federer sobre su vida en el tenis: "Si ya no eres competitivo, entonces es mejor parar"

Roger Federer es uno de los hombres más importantes que han jugado en toda la historia del tenis profesional, en donde ha obtenido un total de 20 Grand Slams ganados en su carrera.

Sin embargo, Federer es consciente de que ahora no puede competir al cien por ciento de toda su capacidad y por ello ha mencionado que cuando eso sucede, muchas veces lo mejor es parar.

"Me encanta ganar pero, si ya no eres competitivo, entonces es mejor parar. No creo que necesite el tenis, soy feliz con las pequeñas cosas", afirmó el suizo al diario neerlandés 'Algemeen Dagblad'.

Es un hombre que a sus 40 años comprende que está en la parte final de su carrera como jugador profesional, pero a diferencia de muchos otros, no siente que su vida termine ahí.

Federer comentó que su vida en el tenis es muy importante, pero no es lo que lo define en su totalidad como persona, ya que tiene otras personas y cosas en cuáles ocuparse.

"El tenis es parte de mi vida, pero no toda mi identidad. Quiero ser y seguir siendo exitoso, poner toda mi energía en los negocios, aunque en ocasiones doy mucho más de lo que debería, pero esto también se puede llevar a cabo fuera del deporte. Sé que una carrera profesional no puede durar para siempre y eso está bien, lo acepto", sentenció Federer.

