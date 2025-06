Sakkari le grita a Putintseva “¡Nadie te quiere!” tras un polémico partido en Alemania

El mundo del tenis vivió un momento candente este domingo en el Bad Homburg Open 2025, cuando Maria Sakkari derrotó a Yulia Putintseva en sets seguidos (7-5, 7-6) en la tercera ronda del torneo alemán. Lo que parecía terminar como un partido de alta intensidad concluyó en un escándalo verbal inesperado.

Tras el punto final, ambas jugadoras cumplieron con el tradicional apretón de manos sobre la red, aunque de manera breve y distante. Lo que siguió no fue tan amigable pues terminó en una discusión cargada entre ambas tenistas.

Lanzó una ofensa | INSTAGRAM

En un video compartido en redes sociales se puede ver cómo Sakkari increpó a Putintseva por su actitud durante el saludo: “Actúa como un ser humano”, le dijo la griega, mientras la kazaja replicaba que lo había hecho. Pero las cosas no se detuvieron allí.

La tensión escaló cuando Putintseva pareció insultar a Sakkari con un gesto despectivo y palabras fuertes. Sakkari se alejó unos segundos, pero volvió furiosa al centro de la cancha, exclamando: “¡Joder! ¿Soy qué?”, antes de lanzar un: “¡Nadie te quiere!”. El árbitro debió intervenir rápidamente para calmar los ánimos: “Damas, por favor”, se le escuchó decir mientras la discusión continuaba.

Respondió a su rival | X

Esta no es la primera vez que Yulia Putintseva protagoniza una polémica. En el US Open 2024, fue criticada por su trato hacia una recogepelotas, tras ignorar repetidamente las pelotas lanzadas hacia ella, dejando a la joven en una situación incómoda. Luego se disculpó en redes sociales, alegando que estaba “enojada consigo misma”.

Maria Sakkari and Yulia Putintseva got heated during their handshake in Bad Homburg 😳



Watch the full clip here and read more from @Tennis below 👇 https://t.co/Xi8KegqHOu pic.twitter.com/wvS84NILKu

— Tennis Channel (@TennisChannel) June 22, 2025