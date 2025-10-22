¡Se queda en la NASCAR! Daniel Suárez tiene nuevo equipo para la Temporada 2026

Con equipo para 2026. Una nueva oportunidad se presentó en el panorama para Daniel Suárez, quien encontró equipo para la próxima temporada de la NASCAR Cup Series. El de Monterrey anunció hace casi cuatro meses que dejaría Trackhouse Racing al finalizar la actual campaña y su futuro en el serial era incierto.

Sin embargo, Spire Motorsports confirmó este miércoles que el mexicano será su piloto No.7 en la NASCAR Cup Series 2026. “El crecimiento de Spire en los últimos años es impresionante. Es algo que les he comentado a todos los miembros con los que he hablado en Spire Motorsports".

Daniel Suárez saldrá de Trackhouse Racing | X: @Daniel_SuarezG

"Estoy seguro de que no soy el único que lo ve, y estoy emocionado de formar parte de ello. Quiero ser parte de ese crecimiento y espero usar mi experiencia para ayudar a mi equipo y a toda la compañía a seguir creciendo”, declaró Daniel Suárez al sitio oficial de la NASCAR.

¿Cómo se dio la llegada de Daniel Suárez a Spire Motorsports?

Después de pasar las últimas cinco temporadas en el volante del Chevrolet No.99 de Trackhouse Racing, Suárez Garza llega a su nuevo equipo en lugar de Justin Haley, quien anunció su salida el pasado 14 de octubre, después de dos años con Spire. Ahora será el mexicano quien conduza el auto número 7.

Spire Motorsport confirmó la llegada de Daniel Suárez | X: @SpireMotorsport

Su llegada se da con Freeway Insurance, lo que el equipo llama como “socio ancla”, ya que es el patrocinador oficial de la organización encabezada por Jeff Dickerson y Dan Towriss. El debut de Daniel Suárez está previsto para el próximo 15 de febrero del 2026 en Daytona 500.

Hasta ahora, el mejor resultado del regiomontano en esta prueba fue en 2023, cuando finalizó en el séptimo lugar. Mientras que en la Temporada 2025 en el sitio 13; fue apenas la segunda ocasión en la cual el mexicano se metió entre los 15 mejores de la carrera.

El mexicano tendrá un nuevo reto | X: @Daniel_SuarezG

Así le fue a Daniel Suárez con Trackhouse Racin

A lo largo de cinco años, el mexicano logró dos victorias en la Cup Series, la primera en 2022 en el Sonoma Raceway, donde se convirtió en el primer mexicano en ganar en la máxima categoría. Mientras que en 2024 se impuso en el Ambeter Health 400, en la segunda fecha de la temporada.

Este año, Daniel Suárez no se clasificó para la postemporada. A dos fechas de que termine la campaña, se encuentra en el puesto 28 de la clasificación con 578 puntos. Sus mejores resultados fueron los segundos lugares obtenidos en el Las Vegas Motor Speedway y en el Coke Zero Sugar 400.

Daniel Suárez continuará en la Nascar | X: @Daniel_SuarezG