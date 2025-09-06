Atlante humilla 5-1 a Correcaminos en el Coruco Díaz y enciende la Liga Expansión MX

El Estadio Agustín 'Coruco' Díaz fue testigo de una de las exhibiciones más contundentes del Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX, donde el Atlante pasó por encima de Correcaminos con una goleada de 5-1. El marcador refleja la superioridad de los azulgranas, que dominaron de principio a fin y dejaron sin respuesta al equipo de la UAT.

El duelo correspondiente a la fecha 6 se inclinó muy temprano hacia los Potros. Con un ataque dinámico y aprovechando la fragilidad defensiva rival, el cuadro local construyó una ventaja de tres goles en apenas 40 minutos, dejando casi sentenciado el partido antes del descanso.

Por su parte, Correcaminos intentó reaccionar en el inicio del segundo tiempo con un gol de Joaquín Estopier, pero no fue suficiente. Atlante se reagrupó, tomó nuevamente el control y cerró con dos tantos más para confirmar su dominio. La afición azulgrana celebró una victoria que, más allá del marcador abultado, significa confianza y contundencia de cara al resto del torneo.

Imágenes del Atlante vs Correcaminos | @Atlante

Un primer tiempo demoledor de Atlante

Desde el silbatazo inicial, Atlante se mostró más decidido. Apenas al minuto 12, Edgar Jiménez abrió el marcador tras una jugada bien construida por la banda derecha. El segundo gol cayó al minuto 32, obra de Armando Escobar, quien definió con seguridad dentro del área. Para el 38’, Luis Calzadilla amplió la ventaja con un remate que dejó sin opciones al arquero de Correcaminos.

Con el 3-0 parcial al descanso, el equipo de la UAT quedó golpeado anímicamente, mientras que los locales aprovecharon el empuje de su gente en las tribunas para cerrar la primera mitad con una ventaja cómoda y tranquilizadora.

Correcaminos reacciona, pero Max García sentencia

El arranque del complemento dio un respiro a la visita. Al minuto 47, Joaquín Estopier descontó para los naranjas, alimentando la ilusión de una remontada. Sin embargo, el empuje duró poco. Atlante retomó el control y volvió a generar ocasiones hasta que Max García apareció al minuto 78 para marcar el cuarto gol azulgrana.

Ya en tiempo de compensación, García volvió a hacerse presente al 90+, sellando el 5-1 definitivo que desató la euforia local y completó la pesadilla de Correcaminos. Con este resultado, el conjunto de la UAT se queda con 5 unidades, mientras se prepara para uno de sus duelos más importantes del torneo: el Clásico Tamaulipeco ante la Jaiba Brava del Tampico Madero, el próximo viernes 12 de septiembre a las 19:00 horas en el Estadio Marte R. Gómez.

