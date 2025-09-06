Atlante vs Correcaminos EN VIVO Liga de Expansión Jornada 6 Apertura 2025

Atlante y Correcaminos se ven las caras en el Estadio Agustín 'Coruco' Díaz de Zacatepec, en el marco de la sexta jornada del Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX. Tras la mudanza del Atlante a este histórico estadio, cada partido cobra un significado especial, y este duelo es una oportunidad para que ambos conjuntos repunten en la clasificación.

Atlante llega al encuentro como uno de los grandes protagonistas del torneo, ubicado en la zona media de la tabla general. Mientras que Correcaminos se sitúa en la 10ª posición. Esta diferencia se refleja en el ánimo y estructura de ambos equipos: los Potros buscan reafirmar su liderato, y el Corre quieren consolidarse con un resultado importante como visita.

Los antecedentes entre ambos son intensos y reflejan una rivalidad equilibrada. En abril de 2025, Correcaminos logró un triunfo por 2‑0 como local, un resultado que todavía duele en la parcialidad azulgrana. Por su parte, Atlante respondió con un sólido 3‑1 en octubre de 2024. Es precisamente ese contexto reciente el que añade emoción al choque, con ambos equipos buscando imponer su idea de juego y recuperar terreno en la competencia.

La cancha de Zacatepec ofrece atmósfera y tradición, y el Atlante busca convertirla en una fortaleza. La mudanza obligada por el cierre del Estadio Ciudad de los Deportes le ha dado un nuevo carácter al club, con los aficionados volcados en cada encuentro. Este duelo es ideal para que los Potros refuercen esa conexión local, mientras que Correcaminos tendrá que sobreponerse al ambiente y demostrar que puede trascender fuera de casa.