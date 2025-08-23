Atlante vs Irapuato EN VIVO Liga de Expansión Jornada 4 Apertura 2025

La Jornada 3 del Torneo Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX presenta un partido lleno de expectativas, cuando Atlante reciba al renovado Irapuato en el Estadio Agustín 'Coruco' Díaz. El torneo avanza y ambos clubes tienen motivos por los cuales jugarse este duelo con intensidad y carácter.

Atlante llega con una larga sequía en partidos oficiales: no ha ganado desde el 29 de marzo y las críticas comienzan a acumularse. La urgencia por sumar de a tres puntos es imperiosa para aliviar la presión sobre jugadores y cuerpo técnico, mientras intentan recuperar terreno en la clasificación y reconectar con el triunfo dentro de su nueva casa en Zacatepec.

Por su parte, Irapuato hace su esperado regreso al circuito de plata del futbol mexicano luego de una década. Su reingreso fue oficializado por la Liga de Expansión en junio de este año, y la Trinca Fresera se ganó su lugar dentro del torneo Apertura 2025 como equipo invitado.

Bajo la dirección técnica de Daniel 'Borita' Alcántar—nuevo estratega del club—los freseros han construido un proyecto sólido e ilusionante. Alcántar, quien llega con experiencia y un título reciente en su trayectoria como entrenador, debe mostrar ahora que su capacidad va más allá del campo local y está listo para sumar desde el banquillo.

Este duelo en el Coruco Díaz tiene todos los ingredientes de una atmósfera tensa e histórica. Atlante busca cortar su mala racha y reconquistar a su afición; Irapuato, por su parte, tiene la oportunidad perfecta para confirmar que su retorno a la categoría de plata no será meramente simbólico, sino competitivo. Se vibra ya en el ambiente: el futbol regresa con promesas, y este choque tiene tintes de revancha, redención y reencuentro con la pasión.

