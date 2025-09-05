Dorados vs Irapuato EN VIVO Liga de Expansión Jornada 6 Apertura 2025

El Estadio Banorte, en Culiacán, es testigo del choque entre Dorados y Irapuato, correspondiente a la sexta jornada del Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX. Más allá de un simple partido, este duelo representa un reto para el conjunto local y una prueba de fuego para los recién llegados de Irapuato, que buscan consolidarse nuevamente en el futbol de plata mexicano.

Los Dorados no atraviesan su mejor momento: ocupan la posición 13 con apenas 3 puntos tras cinco fechas, reflejado en una ofensiva que apenas ha anotado dos tantos y una defensa que ya ha recibido diez. Bajo el mando del técnico Cirilo Saucedo, el equipo intenta recomponer su campaña tras una temporada anterior decepcionante. El rendimiento ofensivo preocupa más: en promedio generan solo 8.2 tiros por partido y han fallado al transformar las pocas oportunidades en goles efectivos.

Distinta es la realidad para Irapuato, que regresa a la Expansión con entusiasmo y buen rendimiento. Ocupan el octavo lugar con 7 puntos, han marcado 10 goles en cinco encuentros y han mostrado consistencia, incluyendo un empate 1‑1 ante Jaiba Brava en su más reciente combate. La ofensiva fresera ha sido el motor del éxito, con un promedio de 12 tiros por partido y hasta 60 en total, de los cuales 29 fueron directos a portería.

Aunque el historial entre ambos no registra muchos duelos recientes, el último antecedente en 2015 terminó en empate 0‑0, tanto en la liga como en la Copa México. En aquella ocasión fue un encuentro reñido y de baja producción ofensiva, circunstancia que contrasta con la actualidad: ritmo alto, intensidad y búsqueda de goles marcan el presente torneo, presagiando un duelo más abierto e impredecible.