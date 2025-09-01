¡Ni con un partido menos! Cancún lidera la tabla de la Liga de Expansión tras cinco jornadas

Se han ido cinco jornadas de la Liga de Expansión, en las cuales no han jugado todos los equipos debido a los descansos que se dan conforme pasan las fechas; sin embargo, a pesar de esa situación Cancún FC sigue siendo el único líder del campeonato con 12 puntos conseguidos en los cuatro partidos que han jugado hasta ahora.

Cancún no ha podido ser 'derribado' por nadie | X: @cancun_fc

Los que siguen de cerca a Cancún

Con solo un punto de diferencia, el segundo puesto de la clasificación es Tepatitlán, quienes en su último partido golearon 1-4 a Correcaminos; en el tercer lugar con diez puntos se encuentra Tapatío, autores de una goleada sobre Atlante 3-0 en el juego de la quinta jornada.

En el cuarto, quinto y sexto lugar se encuentran Leones Negros, Jaiba Brava y Mineros, todos con ocho puntos, tratando de mantenerse en puestos de Liguilla con el pasar de los partidos. De estos primeros seis lugares, ningún equipo descansará en la Jornada 6, por lo que todos aspiran a cambiar de posición con su próximo resultado.

El 'Tepa' se mantiene como uno de los líderes del torneo | Imago7

Media tabla y el fondo del certamen

En el séptimo y octavo lugar se ubican Irapuato y Atlético Morelia, ambos con siete unidades; abajo de ellos están Atlético La Paz y Correcaminos con cinco puntos los dos e inmediatamente vienen Atlante y Venados con cuatro, apenas librando 'el sótano'. La Paz será el equipo que no tenga juego la siguiente fecha.

Los últimos tres lugares están ocupados por Dorados en el treceavo lugar con tres puntos, Tlaxcala en el puesto catorce con dos unidades y Alebrijes en el último peldaño con solamente uno. Estos dos últimos clubes se enfrentarán en la sexta jornada, por lo que podría haber un cambio de último lugar.

Alebrijes es el 'sotanero' después de su derrota 4-5 ante Venados | Imago7

