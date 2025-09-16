Fenerbahçe vs Alanyaspor: ¿Cuándo y dónde ver a Edson Álvarez en la Liga de Turquía?

A pesar de no haber llegado en el inicio de la temporada para Fenerbahce, Edson Álvarez sí podrá ser parte de la primera jornada de la Liga de Turquía cuando reciban en Şükrü Saracoğlu Stadyumu a Alanyaspor. Los Canarios están en la búsqueda de llegar al primer puesto, por lo que estos tres puntos serían de vital ayuda en el torneo.

Promocional oficial del partido | IG: @fenerbahce

¿Cómo llegan ambos equipos al juego pendiente?

Fenerbahce es el segundo lugar de la tabla general de la Liga Turca, actualmente cuenta con diez puntos conseguidos de tres victorias, un empate y ni una sola derrota; en caso de ganar, los locales sumarían 13 puntos, poniéndose a solo un par del líder Galatasaray.

El último resultado del equipo de Edson fue una victoria en la Fecha 5 del torneo liguero con su nuevo entrenador Domenico Tedesco a cargo. El gol de ese partido lo consiguió el marroquí Youssef En-Nesyri y Edson no salió ni siquiera a la banca.

Domenico Tedesco ha sustituido a José Mourinho | IG: @fenerbahce

Por parte de Alanyaspor, por el momento son el quinto lugar de la clasificación, un solo punto por debajo de su rival en turno, la victoria sería suficiente para meterse de lleno a la pelea por competencias europeas. Su último resultado en liga fue una victoria 1-2 en contra de Samsunspor.

Cabe resaltar que después de este duelo, Fenerbahce tendrá que atender su partido en contra de Kasimpasa, para posteriormente meterse de lleno a su primer compromiso de Europa League en contra de Dinamo Zagreb.

Preparación del equipo visitante | IG: @antalyaspor

¿Dónde ver a Edson Álvarez y compañía?