¡Victoria azteca! México se coronó campeón del torneo de NFL Flag Football

El equipo mexicano de Flag Football se ha proclamado campeón del NFL Flag Championship, torneo que se disputó en Ohio, Estados Unidos, específicamente en el Hall of Fame Village.

Para concretar el campeonato, México venció a Australia con un marcador final de 19-12 que fue suficiente para ser los campeones. El mejor jugador del torneo también fue mexicano.

Representativo mexicano presente en Ohio | X: @nflmx

El equipo mexicano de Flag Football tuvo una muy buena participación en el NFL Flag Championship al llevarse el campeonato en el torneo internacional sobre Australia; previamente, México ya había vencido a Canadá en la Semifinal y, por su lado de la llave, los australianos habían dejado en el camino a China.

Durante la premiación, un jugador mexicano fue reconocido como el más valioso del torneo; se trata de Pablo Gómez, quien tuvo una notable participación en la competencia y en específico, en el juego final frente al combinado de Australia. Los directivos de NFL, le entregaron a Gómez un premio personalizado con artículos del torneo.

The moment Team Mexico won the International Flag Championship 🙌 @nflmx



