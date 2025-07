Von Miller firma un contrato de un año con los Washington Commanders

Von Miller firmó con los Washington Commanders, el líder de sacks activo de la NFL se unió al equipo aproximadamente una semana antes de que se abra el campo de entrenamiento.

Miller y el equipo han acordado un contrato de un año, según una persona familiarizada con el acuerdo. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el miércoles por la noche porque el contrato no había sido anunciado.

"DC... ¿Qué es bueno?", Miller publicó en las redes sociales una imagen automatizada de sí mismo en un No. 24 Comandantes.

El pass rusher de 36 años sintió que todavía tenía más que dar después de ser liberado por Buffalo en un movimiento de ahorro de límite salarial en marzo. Las lesiones descarrilaron su tiempo con los Bills, limitándose a 11, 12 y 13 partidos cada uno de las últimas tres temporadas.

Récords

Miller tuvo seis capturas el año pasado para llegar a 129 1/2 en su carrera profesional, que comenzó con casi una década con Denver cuando fue seleccionado tres veces para el Pro Bowl. Ayudó a los Broncos a ganar la Super Bowl y fue el Jugador Más Valioso de ese juego, luego lo volvió a ganar en la temporada 2021 con los Rams de Los Ángeles.

Equipo completo

La carrera de pases era la única necesidad aparente que tenía Washington, saliendo de una temporada de 12 victorias con el mariscal de campo del Novato Ofensivo del Año Jayden Daniels, quien dirigió al equipo en un viaje improbable al juego del campeonato de la NFC.

El gerente general Adam Peters adquirió al receptor Deebo Samuel y al destacado tackle izquierdo Laremy Tunsil en los intercambios y utilizó la agencia libre para llenar otros vacíos a ambos lados de la pelota.

