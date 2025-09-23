Partidos de hoy 24 de septiembre de 2025

La Liga MX continúa con su doble jornada. Además, el futbol europeo también entra en acción con partidos tanto de la Europa League como de la Carabao Cup en Inglaterra. todo esto y más en la agenda de este miércoles 24 de septiembre del 2025. A continuación te presentamos los partidos a seguir de este día.

El futbol inglés arranca la acción

La actividad futbolística inicia su actividad en Inglaterra. La EFL Carabao Cup continúa con su tercera ronda este miércoles con varios choques atractivos desde temprana hora. El Tottenham recibe al Doncaster equipo de la tercera división inglesa a las 12:45 horas.

Al mismo tiempo que el Manchester City, uno de los candidatos al título, visita al Huddersfield, también de la tercera división. Minutos más tarde, otro de los candidatos al trofeo, el Arsenal se mide al Port Vale. Los equipos de Premier parten como favoritos pero este torneo suele dar varias sorpresas.

Ambos juegan en la copa | AP

Competencias europeas

Este miércoles también tendremos actividad de La UEFA Europa League. Aunque este es un día inusual para ver el segundo torneo más importante a nivel de clubes, la ausencia de Champions esta semana lo permite. Entre los partidos a destacar de este nuevo torneo está el, Real Betis ante Nottingham Forest. Asimismo tendremos al Feyenoord, un viejo conocido de México, midiéndose al Braga.

Finalmente el Dinamo Zagreb recibe al Fenerbahce, un partido a destacar en territorio mexicano pues aunque no contará con la presencia de Edson Álvarez quien sigue recuperándose de una lesión, si queda seguir a su equipo.

Ambos juegan en la copa | X

Doble jornada Liga MX

La Liga MX no se queda atrás con su doble jornada. La actividad de la Jornada 10 del Apertura 2025 arranca a las 18:00 horas con el choque entre Cruz Azul, quien busca ser líder del torneo, y Querétaro que quiere hilar victorias consecutivas.

Más tarde, Tigres recibe al Atlas y Toluca enfrenta a Monterrey en el partido más importante de la jornada. Finalmente, la acción del día y de la jornada finaliza con los enfrentamientos en simultáneo de Santos vs Tijuana y Atlético San Luis vs América.

Cierra la jornada 10 | IMAGO7

Más futbol

España, La Liga tendrá también actividad, con uno de los grandes viendo participación. Atlético de Madrid recibe al Rayo Vallecano.

Finalmente, la CONMEBOL Libertadores tendrá uno de los encuentros más esperados de la jornada. Palmeiras y River Plate. Los brasileños llegan con ventaja por la mínima y están a sólo 90 minutos de sellar su pase a las Semifinales del certamen.