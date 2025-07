Rubén Omar Romano confiesa que un famoso representante lo tiene bloqueado de la Liga MX

En una entrevista concedida al pódcast del exfutbolista Alberto Garcia Aspe, el veterano entrenador Ruben Omar Romano revelo haber sido bloqueado sistemáticamente por un representante de alto perfil en el futbol, lo que habría limitado sus oportunidades laborales en el medio mexicano y sudamericano.

“Nunca tuve representante. Me he acercado a un famoso representante, pero me tiene cortado. En 2018 fui a Argentina y me reuni con el, porque estuve en un equipo donde el participaba, pero no hable con el y tampoco lleve a ningun jugador suyo y me habian dicho que estaba encabronado. Despues, cuando yo me voy de Tijuana, yo me voy por el. Tiempo despues me acerque y le explique y le pedi que me manejara y no quiso”, expreso Romano.