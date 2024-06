Lanzagorta le responde a Faitelson sobre aficionados del beisbol: "Trevor Bauer no se paga solo"

Hace unos días, David Faitelson señaló que al Estadio Alfredo Harp Helú solo van las personas a tomar y no ven el beisbol. Ante esto, Alfonso Lanzagorta, exnarrador de Fox Sports, señaló que no hay algo de malo en que la gente vaya a los estadios de Liga Mexicana de Beisbol a entretenerse, pues el negocia funciona a raíz de eso.

En una entrevista este viernes para RÉCORD+, Lanzagorta señaló que todos los equipos tienen metas económicas, por lo que si se cumplen ciertas ganancias, no hay problema en que gente vaya al estadio. Sin embargo, sí cree que la violencia en los estadios de beisbol tiene que erradicarse, pues últimamente se han vivido episodios de violencioa que no solían suceder.

Ante esto, el experto en beisbol aseguró que el problema no radica en que deporte se vaya a disfrutar, sino que en México la "sociedad es violenta". Asimismo, aseguró que la venta de alcohol en los estadios de LMB se debe moderar tal y como se hace en los estadios de MLB, en los cuales después de la séptima entrada se deja de vender.

"No es el futbol, somos una sociedad violenta, en la que no te sorprende abrir un periódico y ver una fosa clandestina con 40 cadáveres. No es el futbol ni el beisbol, es la sociedad en México. En Grandes Ligas a la séptima entrada les vale madre y cortan por completo la venta de cerveza y creo que ya se tiene que dar el paso que dio la Liga MX con el Fan ID", expresó Lanzagorta.

Esta campaña, múltiples peloteros que han jugado en MLB militan en equipos de Liga Mexicana. Con los mejores números de asistencia y una cifra récord de expeloteros de Grandes Ligas, LMB está en el auge de su mejor temporada, a lo que Alfonso atribuye que se debe a la gente que va a los parques de pelota y generan ganancias para los equipos.

"Bienvenidos los aficionados de cantina, ya si quieren aprender de beisbol en el camino, está bien, sino, generarán el billete, porque Trevor Bauer no se paga solo, ni Robinson Canó. Para mí, lejos de ser intolerables, son más que bienvenidos", agregó.

