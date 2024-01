MLB: Wander Franco es detenido por tener relaciones sexuales con menor de edad

El campocorto de los Rays de Tampa Bay Wander Franco fue arrestado el lunes en República Dominicana tras una entrevista con la fiscalía que lo estaba investigando por supuestamente tener una relación con una menor, según informó un oficial de la oficina de la fiscalía de la provincia de Puerto Plata.

Franco compareció en la fiscalía acompañado de dos abogados días después de que no se presentó a una reunión con la fiscal Olga Diná Llaverías, de acuerdo con el oficial que habló con The Associated Press en condición de anonimato debido a que la persona no tiene autorización para hablar del caso. La oficina indicó que la entrevista duró alrededor de tres horas.

Llaverías originalmente pidió la presencia de Franco el 28 de diciembre, dos días después de que la fiscalía y la policía acudieron a dos de las propiedades del pelotero en Baní, su ciudad natal y que está a 60 kilómetros al suroeste de la capital, para solicitar que se presentara a comparecer. No encontraron al pelotero de 22 años.

Las autoridades han dado poca información sobre el caso debido a que involucra a una menor de edad.

Franco debe ser presentado frente a un juez en mens de 24 horas, según la ley dominicana. El abogado del pelotero en Estados Unidos Jay Reisinger declinó comentar. La AP no pudo contactar a sus abogados en República Dominicana.

El 14 de agosto en Ministerio Público de la República Dominicana confirmó que Franco era investigado en relación con unas publicaciones en las redes sociales, las cuales hacían suponer que había tenido una relación con una menor. The Associated Press no ha podido verificar las publicaciones.

Franco fue suspendido con goce de sueldo en agosto por la oficina de las Grandes Ligas bajo los términos de la policía de la liga y la asociación de jugadores de violencia doméstica, agresión sexual y abuso de menores.

El campocorto de 22 años, elegido al Juego de Estrellas, recibirá paga y acumulará tiempo de servicio mientras se mantenga la medida de licencia. No hay un plazo para tomar una decisión sobre si las Grandes Ligas impondrán una sanción disciplinaria.

