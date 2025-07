¿Dónde está Julio César 'N'? Su abogado no sabe nada tras arresto y proceso de deportación

El futuro de Julio César 'N' pende de un hilo mientras continúan las incógnitas sobre su paradero. El boxeador mexicano fue arrestado la semana pasada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), pero ni su propio abogado sabe en dónde se encuentra actualmente. Su situación legal, ya compleja por antecedentes de posesión de armas en California, se ve ahora agravada por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, según las autoridades mexicanas.

La historia de Julio César N parece salida de un guion cinematográfico: arrestos, pugnas legales en dos países y una caída estrepitosa que contrasta con la leyenda de su padre, Julio César Chávez. Mientras su defensa en Estados Unidos buscaba liberarlo de un programa de desvío previo al juicio, su proceso migratorio avanza en un limbo que podría derivar en deportación o incluso extradición a México.

USA Today Sports reportó que el abogado de Julio César N, Michael Goldstein, declaró no tener información sobre la ubicación de su cliente. "No tenemos ni idea. No tenemos información. Desgraciadamente", dijo Goldstein a USA Today Sports cuando se le preguntó si el boxeador aún se encontraba en territorio estadounidense.

¿Por qué arrestaron a Julio César 'N'?

El boxeador de 39 años fue detenido el 2 de julio fuera de su casa en Studio City, California, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Tras el arresto, ICE inició un proceso de expulsión acelerada a México. La detención ocurrió apenas días después de su derrota en Anaheim ante Jake Paul, quien le ganó por decisión unánime en un combate a 10 asaltos.

De acuerdo con USA Today Sports, Julio César N debía comparecer el 7 de julio ante el Tribunal Superior de Los Ángeles para solicitar la libertad anticipada de un programa de desvío previo al juicio, derivado de cargos por posesión de armas en enero de 2024. Sin embargo, no se presentó, lo que llevó a su abogado a admitir ante la jueza Neetu S. Badhan-Smith que desconocía el paradero de su cliente. La audiencia fue reprogramada para el 21 de agosto.

El DHS señaló que Julio César N enfrenta una orden de detención en México debido a presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, información confirmada también por el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, quien dijo a EFE que Estados Unidos sabía desde 2023 que Julio César N era buscado en México: "Sabían perfectamente que había una orden de captura".

México exige su extradición mientras crece el hermetismo

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó en su conferencia matutina del 4 de julio que su gobierno busca que Julio César N sea procesado en México. "La esperanza es que sea deportado y cumpla la sentencia en México", enfatizó. El boxeador es investigado en su país desde 2019 por cargos relacionados con tráfico de armas y drogas.

Julio César N ingresó legalmente a Estados Unidos en agosto de 2023 con una visa de turista B2 válida hasta febrero de 2024. Sin embargo, en enero recibió libertad condicional para ingresar nuevamente en el puerto de entrada de San Ysidro, California, según información del DHS.

Por ahora, su nombre no aparece en el localizador de detenidos en línea de ICE, situación que podría extenderse por días o semanas. Mientras tanto, sus abogados en México solicitaron un amparo para evitar su detención inmediata tras la deportación.

El abogado Goldstein resumió la incertidumbre del caso con una frase que revela la total desinformación de la defensa: "Vuelvan el 21 y lo tratamos entonces. Obtendremos más información", dijo, de acuerdo con USA Today Sports.

