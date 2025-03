George Foreman, leyenda del boxeo mundial y gran rival de Muhammad Ali, murió a los 76 años

El mundo del boxeo está de luto tras el fallecimiento de George Foreman, uno de los más grandes boxeadores de la historia, conocido por su impresionante poder en el ring y su icónica rivalidad con Muhammad Ali.

Foreman, quien dejó una huella imborrable en el deporte de los puños en la división de los pesos pesados, falleció a la edad de 76 años.

El exboxeador falleció a la edad de 76 años | INSTAGRAM: @biggeorgeforeman

¿Quién fue George Foreman?

Nacido el 10 de enero de 1949 en Marshall, Texas, Foreman se destacó en el boxeo desde joven, convirtiéndose en Campeón Mundial de peso pesado en 1973.

Su enfrentamiento más famoso tuvo lugar en 1974, cuando se enfrentó a Ali en el legendario combate conocido como "The Rumble in the Jungle", en el cual perdió su título en un sorprendente giro de eventos.

Foreman fue un gran rival de Muhamed Ali | INSTAGRAM: @biggeorgeforeman

El legado de George Foreman en el boxeo

A lo largo de su carrera, Foreman acumuló un impresionante récord de 76 victorias, 68 de ellas por nocaut, y se convirtió en un ícono no solo por su fuerza, sino también por su carisma y personalidad.

Tras su retiro, Foreman se reinventó como empresario y personalidad de televisión, convirtiéndose en un rostro familiar gracias a su famosa parrilla eléctrica.

