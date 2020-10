Julio César Chávez Jr. aseguró que sí tiene hambre de ser Campeón

Julio César Chávez Jr. respondió a las críticas de su padre, Julio César Chávez, luego de la derrota que sufriera ante Mario Cázares una pelea de exhibición.

El César del Boxeo aseguró que a sus hijos les 'faltó hambre' para seguir sus pasos en el deporte de los puños, a lo que el Junior respondió que también pasó momentos difíciles en su carrera.

"No era hambre de que me faltara dinero, porque mi papá se había quedado sin nada, se habían divorciado mis papás y yo cuidé toda la vida a mi papá en su adicción", respondió.

Chávez Carrasco aseguró que se ha abierto su propio camino como pugilista y destacó que no siempre ha recibido el apoyo que esperaba.

"Todo eso me dio hambre para ser campeón del mundo y para continuar, a pesar de que no siempre me han ayudado, como la última decisión", comentó.

