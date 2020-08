Julio César Chávez Jr.: Canceló su pelea en la función de Chávez vs Travieso

La Dinastía Chávez tendrá que esperar para volver a pelear en el mismo ring. Después de una polémica conferencia de prensa, Julio César Chávez Jr. decidió no participar en la tercera función de exhibición de su padre "El César del Boxeo" y Jorge "Travieso" Arce el 25 de septiembre en Tijuana.

Durante la reunión virtual con los medios de comunicación para promocionar la función, Julio César Chávez mostró su desacuerdo con el pacto de palabra de su hijo con Mario Cázares de pelear en 172 libras y que en la conferencia cambió a 173. La leyenda del boxeo aseguró que si no era en 175 libras, la pelea no se realizaría en su función.

En más de dos ocasiones Junior enfatizó que ese no era el momento para discutir el peso en el que pelearía con Cázares, sin embargo la discusión subió de tono.

"Va a ser en 175 libras y si no, no va a haber pelea. No va a haber pelea, el promotor soy yo. No va a haber pelea, ya dije. No va a haber pelea, 175 libras no menos ni más", aseguró Chávez molesto.

"Yo no acepto. El que manda soy yo, no Julio. Yo soy el que manda, yo soy el de la función, si no, no va a pelear ni Julio ni Cázares. El peso no tiene nada qué ver, si Cázares le va a ganar va a ser en 173 o 175.

Julio viene de una operación, subió mucho de peso y luego bajarlo, ¿para qué? Es una pelea de 10 rounds. No es miedo, es simplemente la salud de Julio", aseguró la leyenda del boxeo tricolor.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: CHÁVEZ JR.: 'QUIERO DEMOSTRARLE A MI PAPÁ QUIÉN SOY COMO BOXEADOR'

Horas después de la conferencia, el excampeón Mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) anunció a través de sus redes sociales que canceló su participación en la función.

Esta iba a ser la segunda ocasión que la Dinastía Chávez pelearía en el mismo escenario, pues en 2003 pelearon en Tijuana pero Omar aún no era profesional.