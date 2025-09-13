Lo mejor de lo mejor: Estrellas de cine y del deporte presentes en la pelea de Canelo

Las luces de Las Vegas no solo iluminaron el cuadrilátero, también a las celebridades que se dieron cita en el Allegiant Stadium para presenciar la histórica pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Terence Crawford.

El evento histórico que está siendo transmitido por Netflix, no podía no contar con estrellas del cine, por lo que unos de los grandes invitados fueron Jason Statham y Mark Wahlberg. Otro que sorprendió con su presencia fue Macaulay Culkin, icono de los noventa que se dejó ver sonriente en la arena.

Como una gran función de boxeo, las grandes leyendas del pugilismo se hicieron presentes como: Lennox Lewis, Julio César Chávez, Sugar Shane Mosley y Mike Tyson. El espectáculo también atrajo a figuras del deporte, como el ex running back de la NFL Marshawn Lynch y el ex receptor Chad Ochocinco.

La música también dijo presente: el rapero Chance The Rapper, el salsero Marc Anthony y el mexicano Gera MX pusieron el toque artístico a la noche, sumándose a la lista de estrellas que no quisieron perderse el combate más esperado del año.

Entre los creadores de contenido destacó MrBeast, uno de los youtubers más influyentes del mundo, quien compartió su experiencia en redes sociales. Dentro de los influencers mexicanos, Alan Flores y El Mariana también se encontraban en el estadio.