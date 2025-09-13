Lo mejor de lo mejor: Estrellas de cine y del deporte presentes en la pelea de Canelo

Como acostumbran los eventos del mexicanao, múltiples personas del espectáculo se dieron cita para ver al pugilista

Canelo vs Crawford
Canelo vs Crawford | @Canelo
Mario Ángel Guzmán Domínguez
13 de Septiembre de 2025

Las luces de Las Vegas no solo iluminaron el cuadrilátero, también a las celebridades que se dieron cita en el Allegiant Stadium para presenciar la histórica pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Terence Crawford.

@Canelo

El evento histórico que está siendo transmitido por Netflix, no podía no contar con estrellas del cine, por lo que unos de los grandes invitados fueron Jason Statham y Mark Wahlberg. Otro que sorprendió con su presencia fue Macaulay Culkin, icono de los noventa que se dejó ver sonriente en la arena.

Como una gran función de boxeo, las grandes leyendas del pugilismo se hicieron presentes como: Lennox Lewis, Julio César Chávez, Sugar Shane Mosley y Mike Tyson. El espectáculo también atrajo a figuras del deporte, como el ex running back de la NFL Marshawn Lynch y el ex receptor Chad Ochocinco.

CAPTURA DE PANTALLA

La música también dijo presente: el rapero Chance The Rapper, el salsero Marc Anthony y el mexicano Gera MX pusieron el toque artístico a la noche, sumándose a la lista de estrellas que no quisieron perderse el combate más esperado del año.

Entre los creadores de contenido destacó MrBeast, uno de los youtubers más influyentes del mundo, quien compartió su experiencia en redes sociales. Dentro de los influencers mexicanos, Alan Flores y El Mariana también se encontraban en el estadio.

TE PUEDE INTERESAR

Verde se llevó la victoria en el cuarto round

Box | 13/09/2025

Marco Verde vence por nocaut técnico a Sona Akale en Las Vegas con polémica incluida
Canelo Álvarez y Crawford no tendrá Himno Nacional

Box | 13/09/2025

Pelea entre Canelo Álvarez y Crawford no tendrá Himno Nacional en Las Vegas
Canelo vs Plant 2021

Box | 12/09/2025

Canelo vs Crawford: ¿desde cuándo el mexicano no noquea a un rival?
Te recomendamos
Marco Verde habló después de su victoria en contra de Sona Akale: "Quiero aspirar a ser grande"
Boxeo
Saúl Canelo Álvarez

LO ÚLTIMO

 