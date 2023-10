Les faltó carácter

Chivas separa indefinidamente a tres jugadores por quebrantar su reglamento interno: Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez. La falta ocurrió en Toluca, según algunas fuentes. Lo que pasó es que metieron mujeres a la concentración. Al parecer, Calderón y Vega son reincidentes.

No se puede ser profesional en ninguna disciplina cuando hace falta carácter. Una persona con esta deficiencia puede ser percibida como débil,

indecisa o fácilmente influenciable. No es un tema que ocurra especialmente en el futbol o sólo en Chivas, se trata de un asunto de formación desde la niñez y que debe abordarse también en la juventud. Si queremos gente exitosa en el futuro, debemos ayudarles a forjar su carácter.

Las principales características asociadas con una persona con falta de carácter son:

1. Falta de determinación: tiene dificultad para mantenerse firme en sus decisiones y es propensa a ceder ante la presión de los demás.

2. Tiende a ser inseguro: no confía en sí mismo o tiene dificultad para asumir decisiones.

3. Falta de integridad: por ello es propenso a comportamientos poco éticos o a comprometer sus valores y principios en situaciones difíciles.

4. Inconsistente en su comportamiento: puede cambiar de opinión o de actitud fácilmente según circunstancias o las personas con las que se encuentre.

5. Le es difícil asumir responsabilidades: puede ser que tenga dificultades para reconocer sus errores o enfrentar las consecuencias de sus acciones.

6. Falta de autocontrol: suele tener dificultades para manejar sus emociones en situaciones de estrés, lo que puede llevar a decisiones impulsivas o poco reflexivas.

Fortalecer el carácter es un proceso que implica cultivar la determinación, la integridad y la fortaleza emocional. Comparto sugerencias para trabajar en el fortalecimiento del carácter:

1. Establece tus valores y principios reflexionando sobre lo que realmente es importante para ti en la vida. Asegúrate de vivir de acuerdo con ellos.

2. Afronta los desafíos, no los evites. Hay que aprender a salir de tu zona de confort.

3. Cultiva la autoconfianza a través de construir una imagen positiva de ti mismo. Reconoce tus habilidades y confía en tu capacidad para superar retos.

4. Desarrolla la autodisciplina y trabaja en la capacidad de controlar tus impulsos y mantener el rumbo incluso cuando las cosas se vuelvan difíciles.

5. Aprende a decir "no" cuando sea necesario. Establece límites y prioriza tus necesidades y objetivos. No tengas miedo de rechazar situaciones que te alejen de tus metas y valores.

6. Cultiva la empatía y compasión: ser compasivo y empático hacia los demás te ayuda a fortalecer tus relaciones y a desarrollar mayor comprensión de las circunstancias que te rodean.

7. Practica la honestidad y la integridad manteniendo tus compromisos y siendo honesto contigo mismo y con los demás.

8. Busca apoyo y orientación con personas de confianza, como amigos, familiares o mentores, sobre tus metas y retos.

Estimados lectoras y lectores, fortalecer el carácter es un proceso continuo que requiere paciencia y dedicación. Cada reto es una oportunidad para crecer y desarrollar un carácter fuerte que nos mantenga en el curso de nuestras metas.

Espero que los equipos puedan integrar alternativas para ayudar a seguir forjando el carácter de sus jugadores jóvenes y así puedan perseverar en la carrera futbolística que está llena de grandes desafíos.

"Revitalízate, vuelve a la esencia de lo que te da el éxito".