Tigres, ¿impulsoras?

Desde la creación de la Liga MX Femenil, Tigres ha liderado dentro y fuera de la cancha. Algunos dicen que no es divertida la Liga, Tigres domina mucho. Creo que tener una locomotora para el futbol femenil en México suma y no resta, inspira, pero no desespera. El nivel deportivo crece, la afición crece, el negocio crece… Tantos resultados generan una espiral virtuosa para todos. Ahora, hablamos de hechos.

Cualquier equipo deportivo busca ser un referente dentro y fuera de la cancha. Tigres desde el inicio de la Liga decidió hacerlo bien, invertir para recaudar los frutos después. Dentro de los pilares de este éxito está la calidad de su gente, tanto del staff como de las jugadoras. Un staff que no habla tanto, pero conoce lo que hace, a las jugadoras del país, sabe construir un plantel y animarlo para que la magia funcione.

Puedes tener el mejor plantel, pero aun así no te garantiza nada, y lo vimos ayer en la Semifinal ida contra el América. Una cosa es la capacidad de inversión, otra es saber hacerlo bien. Creo que todos podemos reconocer lo bien que lo ha hecho Tigres y cómo ha crecido el nivel del equipo, cómo ha crecido su afición.

Algunos hechos a nivel deportivo:

- Ganó 4 títulos de 6 torneos completos.

- Primer equipo en ser Bicampeón.

- Primer equipo en contratar una extranjera (Stefany Ferrer).

- Primer equipo en jugar a visita recíproca con un plantel de la NWSL de Estados Unidos (Houston Dash).

- Primer equipo de la Liga MX Femenil que termina invicto un torneo.

- Equipo que más goles ha conseguido en la Liga MX Femenil.

- Liliana Mercado se convirtió en la primera jugadora de México en llegar a 100 partidos.

- El equipo con 8 seleccionados promedio, el que más aporta al Tri.

- La Sub 17 Femenil terminó invicta el primer torneo de preparación que se realiza.

Fuera de la cancha, el equipo femenil es un pilar del plan de crecimiento de Tigres y lo toma muy en serio. El público lo reconoce y lo agradece, ya que los resultados no son ningún milagro.

En el marketing y la comunicación se trata de poner al mismo nivel equipo varonil y femenil. Si vas al estadio, cuando hay un visual de un jugador estelar, hay una jugadora. Cuando hay una celebración en el club, siempre están ambos equipos, etc. Tigres femenil tiene sus propias redes sociales con resultados impresionantes, uno de los motivos por lo que Meta firmó un patrocinio del equipo, el primero de la historia de la marca en un jersey.

Esta alianza va más allá del branding de Instagram, con diferentes iniciativas hacia la equidad de género. Por ejemplo, como parte de los esfuerzos está Amazonas Academy, un programa que promueve carreras deportivas para mujeres mediante la creación de puestos de trabajo en Tigres.

Como bien lo dijo Quentin Paquelier (Meta): "Los deportes son un recurso poderoso para la inclusión y, para aprovecharlo, debemos trabajar y apoyar la diversidad. Estamos comprometidos con ampliar a las mujeres en el deporte y nos complace lanzar esta impactante asociación con Tigres en México".

Las Amazonas son el primer equipo patrocinado por Adidas, que cuenta con su playera exclusiva para equipo femenil. Farmacias Benavides y Tim Hortons patrocinan nada más del equipo femenil, por su poder de atracción. No hay fórmula mágica, Tigres construyó los argumentos para obtener estos resultados con grandes marcas:

- Único equipo femenil que fue incluido en el Top 10 de equipos de futbol en México más mencionados en Twitter.

- Las cuentas de redes sociales de Tigres siempre pelean posiciones dentro del Top 10 de las mejores del mundo (Facebook es el tercero con mayor interacción en el mundo en material femenil).

- Equipo con mayor promedio de entradas (más que algunos equipos varoniles).

- Primer equipo en tener un grupo de animación exclusivo de mujeres.

- Primer equipo que inspira un plan social: "Ellas tienen el balón", que pretende ayudar a que las mujeres se conviertan en líderes de su comunidad y agentes de cambio.

- Katty Martínez fue nombrada una de las mujeres más influyentes por Forbes.

Lo interesante, y lo es para el futbol femenil en general, es cómo Tigres supo aumentar su afición, supo crecer el nivel de su equipo, sabe generar nuevas líneas de negocio y toma en serio el tema de equidad de género. Un ejemplo a seguir más que una amenaza. Nadie sabe si de nuevo Tigres ganará, pero sabemos que le hace bien al deporte femenil.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡TODOS SOMOS #WETHE15!